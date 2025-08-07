Sport anuncia renovação de contrato do zagueiro Rafael Thyere

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport oficializou nesta quinta-feira (7) a renovação contratual do zagueiro Rafael Thyere, capitão e um dos grandes líderes da história recente do clube rubro-negro. O novo vínculo é válido até dezembro de 2026.

Aos 32 anos, Thyere é o jogador com mais partidas no atual elenco do Leão, somando 249 jogos, 14 gols e quatro títulos do Campeonato Pernambucano. Está no Sport desde 2019. A renovação ocorre em um momento decisivo, já que seu contrato anterior se encerraria em dezembro deste ano.

Com a proximidade do fim do vínculo, o jogador já estava apto a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o que fez a diretoria leonina agir rapidamente para garantir sua permanência.

No início do ano, Thyere passou por uma cirurgia de hérnia de disco e ficou afastado dos gramados por sete meses. O retorno aconteceu na eliminação do Sport para o Ceará, pela Copa do Nordeste, e, desde então, ele disputou seis partidas na temporada, sendo cinco delas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Recuperou a posição entre os titulares, especialmente em um momento de reformulação do elenco e de luta intensa contra o rebaixamento na Série A.