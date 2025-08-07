diariodepernambuco.com.br
Sport anuncia renovação de contrato do zagueiro Rafael Thyere

Novo vínculo do capitão rubro-negro vai até dezembro de 2026

Gabriel Farias

Publicado: 07/08/2025 às 16:53

Rafael Thyere, zagueiro do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport oficializou nesta quinta-feira (7) a renovação contratual do zagueiro Rafael Thyere, capitão e um dos grandes líderes da história recente do clube rubro-negro. O novo vínculo é válido até dezembro de 2026. 

Aos 32 anos, Thyere é o jogador com mais partidas no atual elenco do Leão, somando 249 jogos, 14 gols e quatro títulos do Campeonato Pernambucano. Está no Sport desde 2019. A renovação ocorre em um momento decisivo, já que seu contrato anterior se encerraria em dezembro deste ano.

Com a proximidade do fim do vínculo, o jogador já estava apto a assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, o que fez a diretoria leonina agir rapidamente para garantir sua permanência.

 

No início do ano, Thyere passou por uma cirurgia de hérnia de disco e ficou afastado dos gramados por sete meses. O retorno aconteceu na eliminação do Sport para o Ceará, pela Copa do Nordeste, e, desde então, ele disputou seis partidas na temporada, sendo cinco delas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Recuperou a posição entre os titulares, especialmente em um momento de reformulação do elenco e de luta intensa contra o rebaixamento na Série A.

 

Rafael Thyere, zagueiro do Sport
Rafael Thyere, zagueiro do Sport
Rafael Thyere em ação na partida entre Sport x Botafogo
Rafael Thyere em ação na partida entre Sport x Botafogo
Rafael Thyere, zagueiro e capitão do Sport
Zagueiro Rafael Thyere em ação contra o Juventude
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Rafael Thyere.
Rafael Thyere, zagueiro e capitão do Sport

