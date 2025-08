Léo Pereira admite erro em estreia pelo Sport e reforça foco emocional: "Vamos sair dessa todos juntos"

Léo Pereira, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP)

Apresentado oficialmente nesta terça-feira (5), o atacante Léo Pereira falou pela primeira vez como jogador do Sport em entrevista coletiva no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. O jogador de 25 anos fez sua estreia com a camisa rubro-negra no último sábado (2), na Ilha do Retiro, no empate sem gols contra o Bahia, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o camisa 38 teve uma chance clara de marcar e garantir a primeira vitória leonina na competição. Aos 22 minutos do segundo tempo, ficou cara a cara com o goleiro e desperdiçou a finalização, mandando a bola por cima da meta. Ciente da expectativa e da pressão do momento vivido pelo clube, o atacante reconheceu o erro e assumiu a responsabilidade.

"Foi um pouco da emoção, estreia em um clube gigante que é o Sport. Naquele lance, tentei pensar rápido, porque foi uma bola em profundidade para atacar o espaço. Quando tentei finalizar, a bola acabou dando um quique... mas não vem ao caso. Errei e assumo. Agora estou trabalhando para tentar melhorar. Eu, como atacante, não posso errar um gol desses. Vou melhorar durante a semana para ajudar a equipe nos próximos jogos", expressou Léo Pereira.

Com apenas seis pontos somados e na lanterna do Brasileirão, o Sport atravessa o pior momento de sua história na Era dos Pontos Corridos. São mais de quatro meses sem vencer, e o time tem deixado vitórias escaparem nos minutos finais das partidas. Para Léo, o aspecto psicológico precisa ser trabalhado.

"A gente tem uma profissional na psicologia, e ela mostra para nós o caminho certo, o que a gente precisa, e isso é muito importante. Mas a gente sabe que tem que mostrar para a torcida e para o clube que precisamos vencer jogos", iniciou o atacante.

"Às vezes, pelo fato de ser um time grande, a gente vê a equipe nessa situação e não quer isso. Tentamos fazer, mas às vezes as coisas não dão certo. Vamos trabalhar o emocional nesta semana, e creio que as coisas vão começar a acontecer. Vamos sair dessa todos juntos", finalizou.

Léo Pereira veio ao Sport por empréstimo junto ao CRB, com contrato válido até o fim de 2025 e com opção de compra ao término do vínculo.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no próximo domingo (10), diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada da Série A. A equipe gaúcha tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, e a esperança da torcida leonina é de que o clube rubro-negro aproveite o momento de oscilação do adversário para iniciar uma retomada na luta contra o rebaixamento.