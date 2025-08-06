Sport avança em renovação de contrato com Rafael Thyere

O atual vínculo do zagueiro e capitão com o Leão vai até dezembro deste ano

Jogador do Sport, Rafael Thyere (Rafael Vieira)

O Sport encaminhou a extensão do vínculo do zagueiro e capitão Rafael Thyere. O clube avançou nas negociações para estender o contrato do defensor até dezembro de 2026. Atualmente, o vínculo do jogador vai apenas até o fim de 2025.

Com a proximidade do término do contrato, Thyere já está no período legal que permite assinar um pré-contrato com outro clube. Por isso, a diretoria rubro-negra acelerou as conversas para evitar a saída do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Aos 32 anos, Rafael Thyere é um dos jogadores mais experientes e identificados com a camisa do Sport. Desde que chegou ao clube, em 2019, o defensor acumula seis temporadas defendendo o Leão, com 246 partidas disputadas e quatro títulos do Campeonato Pernambucano. Sua postura de liderança dentro e fora de campo fizeram dele um dos principais nomes da equipe nos últimos anos.

Em 2025, Thyere enfrentou um longo período de recuperação após passar por uma cirurgia de hérnia de disco. Ele ficou afastado por sete meses, retornando aos gramados na eliminação do Leão para o Ceará, pela Copa do Nordeste. Desde então, soma seis partidas na temporada, sendo cinco delas pelo Campeonato Brasileiro.