Sport passa a criar mais com Daniel Paulista, mas pontaria ainda é problema na Série A

Na luta contra o rebaixamento e ainda em busca da primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport vive o dilema de produzir, mas não finalizar com eficiência. O ataque do Leão, mesmo com volume e intensidade, não tem conseguido transformar as oportunidades criadas em gols. A seca de triunfos já dura mais de quatro meses e começa a pesar no psicológico do time e da torcida.



A equipe rubro-negra soma 16 jogos na competição, com dez derrotas e seis empates. Depois da volta do Campeonato Brasileiro, quando Daniel Paulista assumiu o comando técnico da equipe, foram cinco partidas na Série A: empates com Bahia, Vitória e Santos, além de derrotas para Juventude e Botafogo. Com apenas nove gols marcados no Brasileirão, o Sport ainda possui o pior ataque do torneio.

Sob o comando do novo treinador, a postura do time mudou, sendo mais agressivo e criativo no campo ofensivo. Porém, a pontaria do Sport vem deixando a desejar. A equipe finalizou 73 vezes nos últimos cinco jogos, com 25 arremates no gol, dois na trave e apenas quatro gols marcados — uma média de 14,6 finalizações por jogo, mas apenas 0,8 gol por partida no período. Antes disso, com Pepa e António Oliveira, a equipe havia balançado as redes apenas cinco vezes em 11 partidas, uma média de 0,45 gol por jogo.

"De uma maneira geral, o nosso time tem produzido oportunidades. E isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Contra o Vitória e contra o Santos nós aproveitamos duas. Nos outros jogos não conseguimos, e temos que continuar trabalhando, principalmente a tomada de decisão final, com repetição, trabalho de finalização, que é o que tem sido feito", analisou Daniel Paulista.

Reformulação no setor ofensivo

Para tentar mudar esse cenário, a diretoria agiu. Foram contratados quatro reforços para o setor ofensivo: o meia-atacante Matheusinho, os pontas Léo Pereira e Derik Lacerda, além do centroavante Ignacio Ramírez.

Entre os atletas que já estavam no elenco, Chrystian Barletta é quem mais vezes entrou em campo em 2025 com a camisa do Sport, acumulando 30 partidas. No entanto, o rendimento recente do camisa 30 tem gerado críticas. A falta de precisão nas finalizações tem sido um problema recorrente, com chances claras desperdiçadas nos empates contra Bahia e Santos.

Outro nome em baixa é o português Gonçalo Paciência. O atacante perdeu espaço com Daniel Paulista e, por opção técnica, sequer foi relacionado para a última partida, contra o Bahia. Seus cinco gols na temporada foram todos pelo Campeonato Pernambucano. No Brasileirão, ainda não balançou as redes.

"Não posso trazer todos os jogadores para a relação. Nós temos um limite. Dentro desse limite, temos que tentar prever como o jogo vai se desenvolver em várias variáveis. E dentro dessas possibilidades, escolher quem estiver melhor", disse o técnico do Sport.

Quem também busca reencontrar o bom momento é o centroavante Pablo. Recuperado de uma lesão na panturrilha, ele voltou a ser relacionado contra o Santos. Apesar de estar em jejum desde a 7ª rodada, segue como artilheiro da temporada rubro-negra, com sete gols.

Dos recém-chegados, Matheusinho e Derik Lacerda têm sido os que mais agradam. O meia-atacante, versátil, tem contribuído com boas jogadas e se mostrado uma peça importante na criação. Se ajustar a pontaria, pode se tornar titular absoluto. Derik, por sua vez, já marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra no empate contra o Santos e vem sendo uma grata surpresa. Ele chegou ao clube em troca com Carlos Alberto, que foi para o Cuiabá após ano negativo no Leão.

Ignacio Ramírez ainda precisa mostrar mais. O uruguaio pouco agregou até aqui e segue em busca de um desempenho convincente para justificar a contratação. A sequência de jogos pode ser decisiva para o novo camisa 9.

Léo Pereira, que estreou contra o Bahia, também entrou no radar. Chamado por pedido de Daniel Paulista, o atacante de 25 anos desperdiçou uma chance clara que poderia ter garantido a primeira vitória rubro-negra na Série A. Mesmo assim, deve ganhar mais oportunidades nas próximas rodadas.

"Acho que isso é uma coisa natural dentro do futebol. E muitas das escolhas vão em cima do rendimento, daquilo que a gente vê no jogo e no treinamento. Hoje, as opções têm sido essas. Mas claro que isso é avaliado dia a dia, com treino, com jogos, e pode mudar a qualquer momento", explicou Daniel.

Próximo jogo

O Sport viaja para encarar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no domingo (10), às 20h30.