Sport atropela o Manaus por 10 a 0 e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

A atacante Layza balançou as redes cinco vezes na partida disputada na Ilha do Retiro

Sport e Manaus se enfrentaram pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina (Sandy James/Sport Recife)

Com uma atuação dominante, o Sport garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025. Na tarde desta terça-feira (5), pela terceira fase da competição, na Ilha do Retiro, as Leoas aplicaram uma goleada histórica por 10 a 0 sobre o Manaus-AM. O grande destaque foi a atacante Layza, que marcou cinco vezes. Os outros gols das Leoas foram anotados por Hayla, Marcelinha, Bianquinha, Andréia e Yanca.

Desde o apito inicial, o domínio foi absoluto. O time comandado pela técnica chilena Macarena Deichler, que fazia sua estreia no comando da equipe, imprimiu um ritmo forte, construindo o resultado com autoridade. No começo do confronto, Hayla abriu o placar ao time rubro-negro. Só no primeiro tempo, Layza balançou a rede quatro vezes, e o placar já apontava 5 a 0 para as rubro-negras antes do intervalo.

Na etapa final, o ímpeto ofensivo permaneceu. Gessica ampliou logo no início, e Layza fez seu quinto gol, o sétimo das Leoas. Nos minutos finais, a defesa amazonense cometeu três pênaltis em sequência, convertidos por Bianquinha, Andréia e Yanca, consolidando a goleada. A vitória marca um belo início de trabalho de Macarena, que assumiu o comando técnico no dia 22 de julho.

Com a classificação, o Sport agora aguarda a definição dos demais confrontos e o sorteio das oitavas de final — ainda sem data marcada. O Rubro-Negro entrou diretamente nesta fase da competição por integrar a elite do futebol feminino nacional em 2025, enquanto o Manaus vinha das etapas iniciais.

A edição deste ano marca o retorno da Copa do Brasil Feminina ao calendário da CBF e garante vaga na Supercopa do Brasil de 2026 para o clube campeão.