Ônibus com torcedores do Bahia tomba na BR-101 antes de jogo contra o Sport; veja vídeo

Um ônibus com torcedores do Bahia tombou na BR-101 entre os municípios de Escada e Ribeirão, neste sábado. Não há informações sobre feridos

Ônibus de torcedores do Bahia tombou na estrada (Reprodução Redes Sociais)

Um ônibus com integrantes da torcida organizada Bamor, do Bahia, tombou na BR-101 entre os municípios de Escada e Ribeirão, neste sábado (2). O veículo se encaminhava para a Ilha do Retiro, onde o Bahia enfrenta o Sport às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

O motivo do acidente ainda não é conhecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro. A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não obteve mais esclarecimentos.

Não há informações sobre feridos ou vítimas.

*Matéria em atualização