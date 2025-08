Beto Lago: 'Sport x Bahia: clássico regional na Ilha e luta pela primeira vitória do Leão'

O Sport recebe o Bahia na Ilha do Retiro, neste sábado (02), em busca da primeira vitória na Série A do Brasileiro

Sport e Bahia se enfrentam pela 18ª rodada da Série A (Paulo Paiva /Sport e Letícia Martins/EC Bahia)

Os opostos

Neste sábado, a Ilha do Retiro recebe o clássico regional entre Sport e Bahia. O Leão em busca de sua primeira vitória na Série A, enfrenta um Tricolor, quarto colocado no Brasileirão e visto por muitos como um dos elencos mais fortes da competição. Enquanto o Sport não entrou em campo durante a semana, o Bahia se ocupou com o duelo da Copa do Brasil contra o Retrô, mas usando muitos reservas. O time baiano chega mais preparado e, a despeito do desfalque de Erick Pulga, peça-chave de Rogério Ceni, é visto como favorito para este embate histórico. A pressão sobre o rubro-negro é visível. Com Lucas Lima suspenso, as expectativas se voltam para Daniel Paulista. Iria com Atencio e com um ataque mais móvel, com Matheusinho, Barletta e Derik. Quem sabe não seria o caminho para finalmente conquistar os três pontos em um jogo. Lanterna do campeonato, a equipe carrega o peso de não ter vencido até agora. Apesar da performance promissora contra o Santos, onde muitos viram uma possível “virada de chave”, a equipe sofreu dois gols nos minutos finais, frustrando a esperança do torcedor e aumentando a ansiedade pela primeira vitória. A urgência é clara: é preciso vencer e restaurar a confiança de uma torcida que anseia por resultados positivos. "Simples assim!"

O Central se prepara para o primeiro duelo do mata-mata contra o Lagarto, no Luiz Lacerda, em jogo que promete ser eletrizante. Com a torcida liberada, a Patativa tem a chance de surpreender os sergipanos, para levar a vantagem, pelo menos, do empate para o segundo confronto. Basta repetir o bom desempenho das partidas de volta no grupo.

Santa Cruz no seu primeiro desafio

O Santa Cruz precisa dar uma resposta no Batistão. Os últimos resultados levantaram críticas, embora a goleada sobre o Treze tenha reacendido a moral. Todo cuidado com o Sergipe, que tem o comando do técnico Dico Wooley e com ex-jogadores que passaram por aqui. A dúvida permanece: Felipe Alves retorna ao gol ou Marcelo Cabo mantém Rokenedy na posição? Pessoalmente, eu apostaria em Rokenedy.

Promessa de grande jogo nos Aflitos

E o final da noite do domingo reserva um duelo entre Náutico e Retrô nos Aflitos. Uma vitória do Timbu não só consolidará sua posição no G8, mas praticamente garantirá segurança na classificação para a próxima fase. Para a Fênix, vencer pode significar a saída do Z4, um objetivo crucial para uma equipe talentosa. O embate terá uma interessante batalha de técnicos: Hélio dos Anjos versus Itamar Schülle, que promete agitar o Caldeirão lotado.

Novidade no YouTube

Em um movimento estratégico para competir com a Cazé TV, a Globo anunciou o canal GE TV no YouTube, que irá oferecer transmissões gratuitas de eventos, ampliando o acesso ao público e o engajamento com o esporte.