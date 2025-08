Sport x Bahia: onde assistir, horário e escalações pela 18ª rodada da Série A

Sport e Bahia se enfrentam pela 18ª rodada da Série A (Rafael Vieira/DP Foto e Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Neste sábado (2), a bola rola para mais um capítulo de uma das rivalidades mais tradicionais do futebol nordestino. Sport e Bahia se enfrentam às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar da expectativa natural que envolve o confronto, marcado por duelos intensos ao longo da história, os momentos vividos por rubro-negros e tricolores são completamente opostos. O Sport amarga a lanterna da competição, com apenas cinco pontos somados e uma sequência de mais de quatro meses sem vitória. Do outro lado, o Bahia chega ao Recife embalado, ocupando a quarta colocação e somando cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão.

Como mandante, porém, o Leão tem um histórico recente favorável diante do Esquadrão. Nos últimos 15 anos, o time pernambucano não perdeu para o rival baiano atuando em seus domínios. Desde 2010, foram 11 confrontos em solo pernambucano, com oito vitórias do Sport e três empates.

O jogo deste sábado também marca o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba à Ilha do Retiro, agora vestindo a camisa do Bahia, após sua polêmica saída do Sport. A última vez que o jogador atuou no estádio como atleta rubro-negro foi em 25 de agosto de 2023, na derrota por 2 a 1 para o Ituano.

???????????????? ???????????????????? ????????????????! ♥? Amanhã tem Leão! Garanta o seu lugar através do https://t.co/hSAH0L6a16. pic.twitter.com/zitpLKKXcf — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 1, 2025

SPORT

Para espantar a marca negativa de ser a única equipe das quatro divisões nacionais que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, o Sport terá um grande desafio neste sábado: superar o Bahia na Ilha do Retiro. O Leão vem de três partidas em que vacilou nos minutos finais e deixou escapar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Sofreu gols decisivos nos instantes finais contra Santos, Vitória e Botafogo.

Sem vencer há 18 jogos, a equipe comandada por Daniel Paulista tem mostrado sinais de evolução dentro de campo, mas ainda sofre com a falta de efetividade e concentração nos momentos decisivos. Para o confronto com o Bahia, o Sport não contará com o meia Lucas Lima, um dos principais nomes do time, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Além dele, o lateral-direito Hereda e o meia Sérgio Oliveira, ambos em recuperação no departamento médico, também desfalcam a equipe.

Por outro lado, o Rubro-Negro terá uma novidade importante: o atacante Léo Pereira, anunciado na sexta-feira (1º), teve o nome publicado no BID e está regularizado para fazer sua estreia. Outro reforço é o atacante Derik Lacerda, que deixou o campo com dores no último jogo, mas treinou normalmente e deve estar à disposição para o duelo deste sábado.



"Vai ser um jogo bastante difícil. A equipe do Bahia é muito qualificada, está demonstrando isso no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa também é. Creio que são momentos da competição, porque nossa equipe mudou de postura nos últimos jogos e vamos continuar com essa que estamos desempenhando para sair com a vitória", afirmou o meia-atacante Matheusinho.

BAHIA

É na luta para seguir entre os primeiros colocados do Brasileirão que o Bahia chega para o confronto deste sábado contra o Sport. O Tricolor ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. A equipe comandada por Rogério Ceni vem embalada por triunfos contra o Juventude, pelo Brasileirão, e contra o Retrô, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, acabou levando sufoco da Fênix nos minutos finais do duelo.

Para o compromisso na Ilha do Retiro, o Bahia deve contar com os retornos de Rezende e Tiago, que se recuperaram de lesão e participaram normalmente dos treinos com o restante do elenco.

Por outro lado, o time tem um desfalque de peso. O atacante Erick Pulga saiu machucado da partida contra o Retrô e permaneceu em tratamento com a fisioterapia. Com uma lesão confirmada na coxa, ele sequer viajou para o Recife. Com o calendário apertado, Rogério Ceni pode optar por mesclar titulares e reservas na escalação.



"Temos que aproveitar os momentos, futebol é feito disso. Estamos vindo de boas partidas, vencendo jogos seguidos, e acredito que é uma oportunidade de nos mantermos no topo da tabela", disse o atacante Lucho Rodríguez.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho (Atencio); Barletta, Romarinho (Ignacio Ramírez) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Arias), David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

4º Árbitro: Iudiney Cesar Rocha E Silva (PI)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)