Hélio dos Anjos projeta dificuldades no duelo do Náutico contra o Retrô pela Série C

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

Em grande fase pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o Retrô neste domingo (3), às 19h, no estádio dos Aflitos. O time alvirrubro atualmente é o 4º colocado, com 23 pontos, enquanto a Fênix de Camaragibe é a vice-lanterna, com apenas 13 pontos conquistados.

Apesar da diferença na tabela de classificação e brigas diferentes na competição, o técnico Hélio dos Anjos projetou dificuldades para o Timbu no duelo pernambucano pela 15ª rodada da Terceirona. O treinador enfatizou que o Náutico precisa manter a consistência de jogo e não se deixar levar pelos resultados recentes.

“Para nós não resta dúvidas que é uma etapa da competição muito importante, nós estamos em um campeonato de regularidade. Nessa fase é o Retrô, que merece todo o nosso respeito por tudo que tem construído. Para mim é uma surpresa eles estarem hoje em uma situação um pouco mais difícil que o próprio Náutico dentro dessa competição”, destacou o treinador.

“Desde o início da temporada, eu sempre achei que o time do Retrô iria fazer uma grande Série C, mas futebol é assim. Nós não podemos achar que nós somos superiores a ninguém. Não podemos achar que esses números positivos que nós estamos tendo vai fazer com que a gente se deite em berço esplêndido. É um jogo dificílimo. Jogo que a gente sabe que a conotação tática do adversário vai ser muito igual em termos de motivação. Naturalmente a gente está esperando muita dificuldade”, completou.