Sport encaminha chegada do lateral-direito Aderlan, do Santos, por empréstimo

O Peixe vai arcar com os custos do atleta até dezembro deste ano

Aderlan, lateral-direito do Santos (Raul Baretta/Santos FC)

O Sport está próximo de oficializar a contratação do lateral-direito Aderlan, de 34 anos, que deve reforçar o elenco rubro-negro, por empréstimo, até o final de 2025. O atleta possui vínculo até dezembro com o Santos, mas está fora dos planos do clube paulista. O Peixe irá arcar integralmente com os salários do jogador durante o período. Ao término do contrato, o defensor ficará livre no mercado.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Aderlan vai passar por exames médicos antes de assinar o contrato. A negociação não prevê opção de compra por parte do Sport.

O lateral-direito do Santos viveu um período recente marcado por lesões. Em julho do ano passado, sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o deixou longe dos gramados por nove meses. Seu retorno aconteceu no último dia 27 de abril, mas uma nova lesão, desta vez na coxa, voltou a afastá-lo das partidas.

Seu último jogo foi em 12 de maio, contra o Ceará, quando atuou como titular. Desde então, voltou a treinar no CT Rei Pelé, mas sem ser aproveitado nas partidas oficiais. Em 2025, soma apenas três jogos com a camisa do Santos. Antes de vestir a camisa do Peixe, Aderlan defendeu o Bragantino por cinco anos e passou também por América-MG, Luverdense e CSA.

Próximo jogo do Sport

O Sport tem compromisso marcado neste sábado (2), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Buscando a primeira vitória na competição, o Leão encara o Bahia.