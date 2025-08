Matheusinho pede concentração no Sport e comenta chance de titularidade contra o Bahia

Com Lucas Lima suspenso, o camisa 17 tem chances de iniciar no clássico deste sábado (2)

Matheusinho, meia-atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Sem vencer há mais de quatro meses, o Sport vive o pior momento de sua história na elite do futebol brasileiro. Ainda assim, em meio à turbulência da lanterna da Série A, algumas peças têm aparecido como sinal de esperança para a torcida rubro-negra. Uma delas é o meia-atacante Matheusinho, de 27 anos, que vem ganhando espaço com o técnico Daniel Paulista e pode ser titular no duelo deste sábado (2), contra o Bahia, na Ilha do Retiro.



Contratado recentemente, por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, Matheusinho foi acionado nos últimos três jogos do Sport e teve participação direta no empate em 2 a 2 diante do Vitória, pela 16ª rodada, ao dar a assistência para um dos gols de Romarinho. Na ocasião, o meia começou como titular e agradou com sua entrega e movimentação ofensiva.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira (1), o camisa 17 demonstrou confiança no próprio desempenho e no potencial de reação da equipe, mesmo diante de um cenário desafiador.

"É da minha índole mesmo não desistir nunca, seja em qualquer jogada. Esse é o meu futebol, é o que eu pretendo fazer dentro do Sport: ter raça. Isso não só para motivar meus colegas, mas também para acreditar. Sei que a situação é um pouco complicada, mas é elevar a confiança para sair dessa situação ruim", expressou o meia-atacante.

CHANCE DE INICIAR CONTRA O BAHIA

A tendência é que Matheusinho assuma a vaga de Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no confronto diante do Bahia, que vive um momento completamente oposto. O Tricolor de Aço é um dos protagonistas da Série A e ocupa o G4 da tabela, fazendo campanha sólida sob o comando de Rogério Ceni.

Uma vitória fora de casa pode embalar ainda mais o Esquadrão na busca por uma vaga na Libertadores. Ciente da dificuldade do confronto, Matheusinho destacou a força do adversário, mas ressaltou a evolução recente do Sport, mesmo que ainda sem vitórias.

"Vai ser um jogo bastante difícil. A equipe do Bahia é muito qualificada, está demonstrando isso no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa também é. Creio que são momentos da competição, porque nossa equipe mudou de postura nos últimos jogos e vamos continuar com essa que estamos desempenhando para sair com a vitória", comentou.

O meia-atacante também falou sobre sua versatilidade em campo e o desejo de ajudar, seja qual for a função determinada por Daniel Paulista.

"Já fiz isso na minha carreira (jogar como um camisa 10), tanto que, nos últimos clubes por onde passei, eu jogava por dentro também. Mas o que eu quero é ajudar a equipe de qualquer forma, onde o treinador me colocar, e estar preparado", afirmou Matheusinho.

CHANCES DESPERDIÇADAS NOS ÚLTIMOS JOGOS

Um dos pontos mais críticos do Sport nas últimas rodadas tem sido a finalização. O time vem desperdiçando chances importantes e sofreu gols nos minutos finais contra Santos, Vitória e Botafogo, deixando escapar vitórias que seriam essenciais na luta contra o rebaixamento. Para Matheusinho, é necessário manter o foco e a frieza no momento de definir as jogadas.

"É ter mais tranquilidade na hora de finalizar, mais cabeça. Não que falte isso, mas é estar concentrado e fazer o gol. Estamos bem focados, tivemos uma semana muito boa de trabalhos e creio que vamos chegar bem preparados ao jogo", finalizou.