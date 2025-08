Sport anuncia a contratação do atacante Léo Pereira, vindo do Vitória

Léo Pereira, novo atacante do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport segue anunciando reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. O oficializado da vez foi o atacante Léo Pereira, que chega ao clube após discreta passagem pelo Vitória. O atleta de 25 anos pertence ao CRB e chega por empréstimo até o final de 2025 com o Leão da Ilha. O atacante já realizou exames médicos e está integrado ao elenco.

Léo Pereira vem para o clube rubro-negro como um pedido do técnico Daniel Paulista, após os dois trabalharem juntos no CRB. O empréstimo do jogador, inclusive, tem uma opção de compra ao término do vínculo.

Na atual temporada, o atacante já disputou 25 jogos oficiais, somando um gol e três assistências. Os números foram divididos entre as camisas do CRB, onde participou de 16 partidas e marcou um gol pela Copa do Nordeste, e do Vitória, por quem entrou em campo nove vezes, entre Série A e Copa Sul-Americana.

Com o anúncio de Léo Pereira, o Sport chegou a sua oitava contratação na atual janela de transferências. Buscando uma reação emergencial na Primeira Divisão, o clube já contratou o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Ramon, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Ignacio Ramírez, Derik Lacerda e Matheusinho.





