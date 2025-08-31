Sport x Vasco: onde assistir, horário e escalações pela 22ª rodada do Brasileirão

Sport e Vasco se enfrentam pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/DP Foto e Matheus Lima/Vasco)

O Sport recebe o Vasco neste domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem situações delicadas na tabela. O Leão é o lanterna da competição, enquanto o Cruzmaltino tenta se afastar da zona de rebaixamento.



Na última rodada, o Rubro-Negro não fez boa atuação e foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras no Allianz Parque. A equipe comandada por Daniel Paulista também segue sem vencer como mandante neste Brasileirão, frustração que a torcida leonina vê aumentar com os pontos desperdiçados nos minutos finais das partidas. A pressão segue grande no clube pernambucano.

Do outro lado, o Vasco respira só um pouco mais aliviado. O time carioca ocupa a 16ª colocação com 19 pontos, sendo o primeiro fora do Z4. Se vencer no Recife, ganha fôlego na luta contra a queda e ainda embala para enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil, na próxima semana.

No primeiro turno, as duas equipes duelaram em São Januário, e o Gigante da Colina levou a melhor por 3 a 1, em partida marcada por um gol polêmico a favor do Cruzmaltino.

Hoje tem ???????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????! ??‍???? pic.twitter.com/CS0hDMQwCw — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 31, 2025

SPORT

Para o confronto, o Sport terá o retorno de Derik Lacerda, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras e volta a ser opção no ataque. O camisa 18 tem sido utilizado como centroavante por necessidade da comissão técnica, apesar de ter chegado ao clube para atuar pelos lados do campo. Em seis jogos no Brasileirão, já balançou as redes duas vezes, contra Santos e São Paulo.

O técnico Daniel Paulista também precisou ficar de olho na situação do meia Lucas Lima, que deixou o gramado lesionado no último jogo e virou dúvida na preparação. Caso não tenha condições de atuar, Atencio e Hyoran surgem como opções na criação rubro-negra.

O Rubro-Negro precisa, ainda, superar um retrospecto negativo diante do Vasco. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias do Cruzmaltino e dois empates. A última vitória leonina sobre o adversário aconteceu em 2018, por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

A sequência recente do Sport comprova o peso do confronto deste domingo. Depois do clube carioca, ainda terá o RB Bragantino fora de casa e o Corinthians como mandante, dois integrantes do G12. O Vasco é o único adversário dessa lista que não figura no grupo de cima. Uma leonina pode reduzir a diferença para seis pontos em relação ao próprio Cruzmaltino e reanimar a luta do Rubro-Negro contra a queda.

"Somos profissionais e temos que trabalhar todos os dias, independente da situação em que estamos. Sabemos que é difícil, mas temos todas as condições para continuar trabalhando. O Sport tem dado todo o suporte pra gente. Nossa torcida não merece estar nessa situação, então são vários fatores. Isso motiva a gente a acreditar até o momento em que não der mais", disse o atacante Derik Lacerda.

VASCO

No lado cruzmaltino, a preocupação fica por conta de desfalques. O técnico Fernando Diniz não deve contar com força máxima na Ilha do Retiro. O volante Tchê Tchê e o lateral-direito Paulo Henrique, passaram a preparação do Vasco se recuperando de edemas na coxa. Puma Rodríguez deve substituir o defensor, enquanto Barros surge como a principal opção para a vaga no meio-campo.

Diniz também poderá contar com reforços. O meia-atacante Matheus França e o zagueiro Robert Renan foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última terça-feira (26) e já estão à disposição para estrear com a camisa cruzmaltina. Apesar disso, ambos ficaram fora da lista de relacionados para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A dupla, no entanto, já treina normalmente com o restante do elenco.

O Gigante da Colina vem de três partidas sem vencer. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão perdeu para Juventude e Corinthians, enquanto na quarta-feira empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan); Zé Lucas, Rivera e Atencio (Lucas Lima); Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Jair e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

4º Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Prime Video (streaming)

