Sub-20: Sport é eliminado nas quartas da Copa do Nordeste para o Ceará

Partida foi realizada no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, e o Leão foi derrotado pelo placar de 2 a 1

Ceará e Sport se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20 (Thiago Ribeiro / Sport Recife)

Pelas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20, o Sport enfrentou o Ceará na tarde desta quarta-feira (27) e foi derrotado por 2 a 0, resultado que eliminou o time rubro-negro da competição.

A fase eliminatória, conforme o regulamento da CBF, foi disputada em partida única, realizada no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga. O gol rubro-negro foi marcado por Samuel Pires, enquanto Guilherme e Giulio balançaram as redes a favor do Vozão.

O Sport havia se classificado para o mata-mata após terminar a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo D, com seis pontos conquistados, somando duas vitórias e uma derrota.