Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Vasco na Ilha do Retiro

O Sport receberá a equipe cruzmaltina no próximo domingo (31), às 20h30, pela 22ª rodada da Série A do Brasileiro

Torcida do Sport em partida na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

Antes mesmo de encarar o Palmeiras nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão, o Sport já iniciou as vendas de ingressos para o duelo contra o Vasco no próximo domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro. O duelo, válido pela 22ª rodada da Série A, contará com lote promocional para o torcedor rubro-negro.

Os valores promocionais podem ser adquiridos até o próximo sábado (30) e estão custando entre R$ 20 e R$ 70. No dia da partida, as entradas retornam ao valor padrão. Os ingressos podem ser comprados através do site oficial do Sport.

As vendas começam nesta segunda-feira, às 18h, com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Na terça-feira (26), a partir das 9h, será a vez dos sócios do plano Rubro-negro. As vendas se estendem aos sócios Leão a partir das 11h. Já às 13h, será liberada a compra para os sócios Leão de Todos, e, por fim, às 16h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante inicia também na terça-feira (26) às 9h.

Confira os valores dos ingressos:

Promocional – Lote 1

Cadeiras Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 160

Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)



Visitante:

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)