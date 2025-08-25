Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Vasco na Ilha do Retiro
O Sport receberá a equipe cruzmaltina no próximo domingo (31), às 20h30, pela 22ª rodada da Série A do Brasileiro
Publicado: 25/08/2025 às 15:43
Torcida do Sport em partida na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)
Antes mesmo de encarar o Palmeiras nesta segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão, o Sport já iniciou as vendas de ingressos para o duelo contra o Vasco no próximo domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro. O duelo, válido pela 22ª rodada da Série A, contará com lote promocional para o torcedor rubro-negro.
Os valores promocionais podem ser adquiridos até o próximo sábado (30) e estão custando entre R$ 20 e R$ 70. No dia da partida, as entradas retornam ao valor padrão. Os ingressos podem ser comprados através do site oficial do Sport.
As vendas começam nesta segunda-feira, às 18h, com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Na terça-feira (26), a partir das 9h, será a vez dos sócios do plano Rubro-negro. As vendas se estendem aos sócios Leão a partir das 11h. Já às 13h, será liberada a compra para os sócios Leão de Todos, e, por fim, às 16h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante inicia também na terça-feira (26) às 9h.
Confira os valores dos ingressos:
Promocional – Lote 1
Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Frontal: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Frontal: R$ 100
Arquibancada Sede: R$ 160
Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante:
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)