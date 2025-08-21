Sport recebe alvará da Prefeitura do Recife e marca data de início da reforma da sede
Publicado: 21/08/2025 às 13:36
Sede do Sport, na Ilha do Retiro ( Laura Lay/Sport Club do Recife.)
O Sport recebeu da Prefeitura do Recife o alvará que autoriza o início das obras de reforma do primeiro andar da sede da Ilha do Retiro. Com a documentação liberada, os trabalhos terão início já na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, conforme o cronograma estabelecido pela empresa responsável.
A reforma será conduzida pela empresa JCJ Estrutura Metálica, contratada para a instalação da nova cobertura. A estrutura metálica já está em fase de fabricação na indústria da própria empresa, o que deve agilizar o processo de execução da obra. O projeto estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro calculista Marcello Sanguinetti.
Por se tratar de um patrimônio tombado, todas as intervenções seguirão critérios técnicos e legais rigorosos, assegurando a preservação histórica e arquitetônica do prédio. A nova cobertura será construída com materiais modernos, mas mantendo as características originais da arquitetura, sem aumento de área ou alteração estrutural significativa.
Segundo parecer técnico da Prefeitura do Recife, “a cobertura será refeita de forma similar à existente, conforme descrito no projeto, não caracterizando acréscimo ou ampliação da ocupação existente”.
Durante o período das obras, o hall da sede permanecerá interditado por motivos de segurança. A diretoria do clube pediu compreensão aos sócios e torcedores, destacando que a reforma proporcionará melhorias significativas em conforto, segurança e funcionalidade para todos que frequentam o local.
A iniciativa faz parte de um compromisso da presidência executiva do Sport de preservar o patrimônio histórico do clube, ao mesmo tempo em que moderniza suas instalações.
