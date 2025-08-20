Sport oficializa saídas de Antônio Carlos e Du Queiroz e empréstimo de Matheus Baraka
Publicado: 20/08/2025 às 12:15
Antônio Carlos e Du Queiroz, jogadores do Sport (Paulo Paiva/Sport)
O Sport oficializou, nesta quarta-feira (20), a saída do zagueiro Antônio Carlos e do volante Du Queiroz, além do empréstimo do defensor Matheus Baraka. As medidas fazem parte de um processo de reestruturação do elenco, visando a redução dos custos com a folha salarial do clube.
Já Matheus Baraka foi emprestado ao Vitória das Tabocas até novembro de 2025, para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O jogador havia sido cedido anteriormente ao Águia de Marabá, onde atuou em 24 partidas na temporada, sendo titular em 23. Após o término do empréstimo, retornou ao Sport, mas não foi aproveitado pela comissão técnica.
Em nota oficial, o clube agradeceu aos atletas pelo período em que defenderam a camisa rubro-negra e desejou sucesso na sequência das carreiras.
