Sport oficializa saídas de Antônio Carlos e Du Queiroz e empréstimo de Matheus Baraka

Antônio Carlos e Du Queiroz, jogadores do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O Sport oficializou, nesta quarta-feira (20), a saída do zagueiro Antônio Carlos e do volante Du Queiroz, além do empréstimo do defensor Matheus Baraka. As medidas fazem parte de um processo de reestruturação do elenco, visando a redução dos custos com a folha salarial do clube.

Antônio Carlos, que atuou em 13 partidas pelo Sport, já está defendendo o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Já Du Queiroz, que esteve afastado do time por mais de um mês, acertou sua transferência para o Orenburg, da Rússia. O volante disputou 13 partidas pelo Leão da Ilha, sem marcar gols. A dupla foi afastada do elenco pela comissão técnica após um período de instabilidade na equipe.

Já Matheus Baraka foi emprestado ao Vitória das Tabocas até novembro de 2025, para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O jogador havia sido cedido anteriormente ao Águia de Marabá, onde atuou em 24 partidas na temporada, sendo titular em 23. Após o término do empréstimo, retornou ao Sport, mas não foi aproveitado pela comissão técnica.

Em nota oficial, o clube agradeceu aos atletas pelo período em que defenderam a camisa rubro-negra e desejou sucesso na sequência das carreiras.

