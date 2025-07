Joia da base, Davi renova contrato com o Sport até 2027

Davi, goleiro do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

Joia do Leão! O Sport oficializou nesta quinta-feira (31) a renovação contratual do goleiro Davi, de 20 anos. Formado nas categorias de base do clube, o jovem arqueiro estendeu seu vínculo até dezembro de 2027. O contrato anterior era válido até o início de 2026.

Davi chegou ao Sport em 2021 para compor o elenco Sub-17 e, desde então, ganhou destaque nas divisões inferiores. Em 2025, o goleiro estreou na equipe profissional durante o Campeonato Pernambucano, competição na qual o clube optou por utilizar um time formado majoritariamente por jogadores da base nas primeiras rodadas.

A decisão de renovar o contrato reforça o compromisso da diretoria rubro-negra com a valorização dos talentos formados no próprio clube, um dos pilares do planejamento estratégico do departamento de futebol. "A extensão contratual do goleiro reforça o compromisso do Sport com a valorização dos talentos formados em sua base", destacou o clube em seu site oficial.

Atualmente, Davi está integrado ao elenco principal e treina ao lado dos goleiros Caíque França, Gabriel Vasconcellos e Adriano, este último também revelado pela base do Leão.