Destaque da base do Sport, Arthur Maron celebra oportunidade de treinar com os profissionais

Atacante do elenco sub-20, Arthur Maron, 11 gols em 18 jogos na temporada do Sport

Arthur Maron, atacante da base do Sport (Reprodução/Instagram)

Os últimos treinamentos do Sport nesta semana foram especiais para o atacante Arthur Maron. Destaque do time sub-20, o jogador ganhou a chance de treinar com o elenco profissional e integrar as atividades de preparação para o próximo jogo da equipe.

Arthur celebrou a oportunidade que recebeu e falou sobre a importância de participar desses treinamentos, para seguir aprendendo e evoluindo como atleta.

"Fico muito feliz por essa chance de treinar com o profissional. É uma boa oportunidade para aprender e evoluir como jogador. Isso me deixa ainda mais motivado para seguir fazendo o meu melhor com a camisa do Sport. Vou seguir me dedicando para que novas oportunidades como essa apareçam”, afirmou.

Arthur vem fazendo uma grande temporada pelo time Sub-20 do Sport. O atacante conta com 11 gols em 18 partidas e foi decisivo para o Leão conquistar os títulos da MadCup Sub-19 e da Copa Pernambuco Sub-20, marcando gols nas finais de ambas as competições.

“Tem sido uma temporada muito especial. Marcar gols importantes pela equipe e ajudar o time a conquistar títulos me deixa muito feliz. Tenho trabalhado muito para fazer uma grande temporada, e esses resultados dentro de campo me dão ainda mais confiança para seguir melhorando”, concluiu.