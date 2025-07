Beto Lago: 'Em campo, Sport se mostra desatento e sem força física'

Time do Sport em treinamento no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/ Sport)

Desafios

Nos últimos jogos do Sport, dois problemas têm se destacado e gerado preocupação: a preparação física da equipe e a falta de atenção dos jogadores em momentos cruciais das partidas. Dados do canal @oficialnocampo.fc, do Professor Márcio, corroboram essa análise. Dos 25 gols sofridos pelo time na atual edição do Brasileiro, sete deles ocorreram após os 35 minutos do segundo tempo. Um exemplo claro disso foi o confronto contra o Santos, onde a equipe liderava a partida até sofrer dois gols aos 35 e 43 minutos. Esse padrão se repete, como demonstrado pelo gol sofrido no último minuto do primeiro tempo contra o Cruzeiro. Além disso, os números mostram que o começo das partidas também tem sido problemático. O Sport já contabiliza seis gols sofridos nos primeiros 15 minutos de jogo, sendo dois logo no início do primeiro tempo e quatro na abertura do segundo. Esses dados indicam que o time entra em campo com pouco foco na marcação, perdendo intensidade física na reta final dos jogos.

Os gols levados em confrontos contra equipes como Palmeiras, Fluminense e Santos resultaram em quatro pontos preciosos deixados pelo caminho, que poderiam ter feito uma diferença significativa na luta contra o rebaixamento. De acordo com o Professor Márcio, a média histórica para evitar a queda é de 45 pontos. Para isso, o Sport precisaria acumular 40 pontos nos 23 jogos que ainda restam. Isso se traduz em uma meta bastante desafiadora: 13 vitórias e um empate. Os desafios se tornam ainda mais árduos considerando o desempenho do time em campo e a pressão sobre o técnico Daniel Paulista para reverter essa situação.

Fênix valente

Apesar da derrota por 3x2 para o Bahia, pela Copa do Brasil, o Retrô foi valente e corajoso durante toda a partida. Claro o Tricolor tem um time com mais qualidade técnica e cresceu quando colocou, no segundo tempo, os “titulares”. Ainda assim, mesmo quando levou o terceiro gol, a Fênix buscou diminuir a diferença para manter viva as esperanças para o segundo jogo. O Bahia segue favorito, mas quem sabe, dentro da Arena de Pernambuco, o time de Itamar Schülle não apronte uma surpresa.

A segurança do CEO

Na coletiva de ontem, no Arruda, o CEO da SAF do Santa Cruz, Pedro Henriques, transmitiu segurança e confiança, superando a postura de outros dirigentes e investidores em entrevistas anteriores. Ele se mostrou aberto ao discutir todos os temas relacionados ao clube, inclusive os que não estão diretamente dentro de sua alçada. Pedro está realizando um diagnóstico completo do clube, essencial para todo esse processo de transição da SAF.

Como foi esse empréstimo?

O que não ficou muito claro sobre este empréstimo do Náutico junto ao FutebolCard é sobre o prazo de pagamento. O certo seria até o final deste ano que fosse pago, até para não atrapalhar a próxima gestão do Timbu – o Náutico tem eleição no final deste ano. Além disso, vale colocar que parte deste dinheiro que foi emprestado terá juros. E aqui, o clube precisa informar com transparência para seu torcedor.