Pesquisa: Sport lidera entre torcidas femininas do Nordeste; Santa Cruz é top-3 na região

Sport tem a nona maior torcida feminina do Brasil; Santa Cruz aparece no top-15

Torcedora de Sport e Santa Cruz (Paulo Paiva/ Sport e Rafael Vieira)

Em um cenário ainda marcado pela predominância masculina, as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço nas arquibancadas e no coração dos clubes brasileiros. Uma pesquisa nacional realizada pelo instituto Ipsos-Ipec, em parceria com o jornal O Globo, revelou que o Sport tem a maior torcida feminina do Nordeste e ocupa a nona colocação no ranking nacional entre as mulheres que se declaram torcedoras de algum time.

De acordo com o levantamento, 1,6% da torcida feminina brasileira torce para o Sport. Esse número representa um salto em relação ao desempenho geral do clube, que ocupa a 13ª posição entre todos os gêneros, com 1,3% de preferência nacional. O destaque confirma a força da presença feminina na torcida rubro-negra e o vínculo cada vez mais sólido entre o clube e suas torcedoras.

Outro representante pernambucano também apareceu com força na pesquisa: o Santa Cruz. O Tricolor do Arruda figura entre as 15 maiores torcidas femininas do Brasil, com 1,3% do total, ocupando o top-3 Nordeste e a 12ª colocação do país. No ranking geral, no entanto, o clube aparece em 19º, com 0,6% da torcida total, uma disparidade que ressalta a fidelidade e o engajamento das mulheres que torcem pela Cobra Coral.

Flamengo lidera ranking nacional

No recorte feminino da pesquisa, o Flamengo lidera com folga, concentrando 19,7% das torcedoras brasileiras. Na sequência, aparecem Corinthians (10%), São Paulo (5,6%), Palmeiras (5%) e Grêmio (2,6%).

Maioria das mulheres ainda não torce para nenhum time

Apesar do crescimento da participação feminina, a pesquisa mostra que ainda há um grande espaço a ser ocupado: 42,7% das mulheres brasileiras declararam não torcer para nenhum time, enquanto 2,1% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa reforça a importância de ações voltadas para a inclusão e valorização das mulheres no futebol, seja nas arquibancadas, nos clubes ou nas estruturas de gestão esportiva.

Ranking das 15 maiores torcidas femininas do Brasil (Ipsos-Ipec 2025):

1: Flamengo – 19,7%

2: Corinthians – 10%

3: São Paulo – 5,6%

4: Palmeiras – 5%

5: Grêmio – 2,6%

6: Vasco – 2,1%

7: Atlético-MG – 2%

8: Botafogo – 1,6%

9: Sport – 1,6%

10: Bahia – 1,5%

11: Santos – 1,3%

12: Santa Cruz – 1,3%

13: Internacional – 1,1%

14: Cruzeiro – 1%

15: Fluminense – 0,8%

