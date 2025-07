Presidente do Sport projeta 2026 de "pedra e cal" e destaca projetos do CT e Ilha do Retiro

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Apesar do momento delicado dentro de campo, o presidente do Sport, Yuri Romão, garantiu que o planejamento estrutural do clube segue avançando e projeta um 2026 de avanços em ativos rubro-negros. Em coletiva concedida nesta segunda-feira (29), o dirigente destacou que a reforma da Ilha do Retiro e a expansão do CT José de Andrade Médicis estão oficialmente em curso.

"Na última sexta-feira (25), recebemos a licença prévia para a reforma da Ilha do Retiro, um novo ativo do clube. Há dez anos, quando participei da gestão de Gustavo Dubeux, lutamos para obter essa licença, e as gestões posteriores não levaram adiante. É um projeto que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Recife. Algo que nunca vi na minha vida, uma obra de alto impacto ser aprovada por unanimidade. Nenhum dos componentes, são 32 se não me engano, ousou dizer que o projeto não presta", revelou.

Segundo o mandatário, o clube já firmou contrato com a empresa responsável pelas intervenções na Ilha e agora concentra esforços também na ampliação do CT. A expectativa é que o projeto do novo centro de treinamento seja apresentado em até 60 dias e receba aprovação da prefeitura em até 90 dias, o que abriria caminho para o início das obras ainda neste ano.

"Já assinamos o contrato, e o projeto está em desenvolvimento sobre a expansão do CT, que eu quero apresentar em, no máximo, 60 dias — e, em 90, ter aprovado na Prefeitura do Recife para poder iniciar a obra. 2026 vai ser um ano de pedra e cal, mas não podemos esquecer o futebol. Será um ano de expansão do CT e de tirar do papel o projeto da Ilha do Retiro", iniciou.

"O momento esportivo é ruim, já disse que houve um equívoco na hora de planejar e contratar, mas a gestão não pode ser avaliada apenas pelos resultados em campo ou porque a bola não está entrando. Ela precisa ser avaliada como um todo", completou o presidente do Sport.

FINANÇAS DO SPORT

Apesar da crise técnica enfrentada pelo time na Série A, Yuri reforçou a saúde financeira do clube como um pilar importante da atual administração. De acordo com ele, mesmo diante dos altos investimentos em infraestrutura, o Sport segue com os salários rigorosamente em dia, algo que, para o dirigente, deve ser levado em conta na avaliação da diretoria.

"Com toda a dificuldade, com todos os investimentos feitos, quantos dias de atraso temos nos salários? Zero. É preciso avaliar como um todo”, finalizou.