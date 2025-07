Presidente do Sport fala sobre risco de rebaixamento e impacto financeiro no clube

Yuri Romão admite preocupação com as finanças, mas reforça confiança no trabalho da comissão técnica para evitar queda

Yuri Romão, presidente do Sport, ao lado de Enrico Ambrogini, diretor geral de futebol (Paulo Paiva/Sport Recife)

O presidente do Sport, Yuri Romão, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (29), demonstrou preocupação com as consequências de um possível rebaixamento do clube rubro-negro para a Série B. O mandatário detalhou os impactos econômicos que uma queda pode causar, embora mantenha a esperança na recuperação da equipe dentro da competição.

"É óbvio que uma queda da Série A para a Série B tem uma repercussão financeira gigante. Você perde, nos direitos de transmissão, algo em torno de 75% a 80% da sua renda no que diz respeito a esses direitos", afirmou o presidente.

Apesar da gravidade da situação, com a equipe leonina ocupando apenas a lanterna da Série A, Yuri Romão reforçou que o clube possui um plano de contingência para minimizar danos em caso de descenso, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio financeiro.

CONTRATAÇÕES QUE CUSTARAM CARO

O dirigente também comentou sobre os altos investimentos feitos no elenco de 2025, que conta com as maiores contratações da história do clube, mas que ainda não renderam resultados em campo. Mesmo com o momento crítico e ainda sem vitórias no campeonato, Yuri destacou a seriedade da gestão financeira do Sport e reafirmou que a diretoria segue comprometida em manter as finanças sob controle.

"Sobre as aquisições e investimentos, temos atletas que, apesar do investimento alto, todos eles têm mercado. Se, por um acaso, houver um eventual descenso, o que não acredito, pois confio na permanência na Série A enquanto houver possibilidades matemáticas, obviamente vamos precisar fazer movimentações para manter o equilíbrio de caixa", disse.

"Todo mundo sabe que temos uma regra interna de caixa da qual não abrimos mão. Enfim, estou tranquilo em relação ao caixa, mas não estou tranquilo quanto à permanência, porque sabemos do nosso momento e, por isso, estamos trabalhando cada vez mais", completou.

CONFIANÇA POR RETOMADA

O presidente também fez questão de demonstrar apoio ao trabalho da comissão técnica do Sport, liderado por Daniel Paulista, na diretoria de futebol e atletas do elenco profissional.

"Confio no trabalho da comissão, capitaneada pelo Daniel Paulista, e também na gestão de futebol, na pessoa do Enrico e do Thiago Gasparino. Dá para confiar. Conversei com alguns atletas e vi brilho nos olhos deles para sair dessa posição. E isso mantém as esperanças por dias melhores", finalizou.