Sport encaminha contratação do atacante Léo Pereira

A chegada do jogador foi um pedido do técnico Daniel Paulista

Atacante Léo Pereira em ação pelo Vitória (Victor Ferreira/EC Vitória)

O Sport está próximo de anunciar o atacante Léo Pereira, de 25 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada. O jogador, que estava atuando pelo Vitória, mas pertence ao CRB, tem chegada prevista ao Recife nesta terça-feira (30), onde realizará exames médicos antes da assinatura oficial do contrato. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O atacante foi um pedido do técnico Daniel Paulista, com quem trabalhou no CRB. Léo Pereira será o oitavo reforço rubro-negro nesta janela de transferências. Ele poderá entrar em campo pelo Sport na Série A, já que fez apenas seis partidas pelo Vitória no Campeonato Brasileiro, uma a menos do limite permitido pelo regulamento para trocar de clube na competição.

Na atual temporada, o atacante já disputou 25 jogos oficiais, somando um gol e três assistências. Os números foram divididos entre as camisas do CRB, onde participou de 16 partidas e marcou um gol pela Copa do Nordeste, e do Vitória, por quem entrou em campo nove vezes, entre Série A e Copa Sul-Americana.

Revelado pelo Ituano, Léo Pereira acumula passagens por clubes como Grêmio, Corinthians, Atlético-GO e Marítimo, de Portugal.