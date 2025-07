Neymar leva fãs do Recife ao delírio na saída do hotel para jogo contra o Sport ; veja vídeo

Neymar retribuiu o carinho dos fãs, principalmente crianças, que deram plantão no hotel em Boa Viagem à espera do ídolo

Neymar retribui carinho dos fãs no Recife (Raul Barreta/Santos)

Neymar retribuiu o carinho dos fãs, principalmente crianças, que deram plantão no hotel em Boa Viagem desde a sexta-feira (25), à espera do ídolo. Na saída da delegação do Santos para a Ilha do Retiro, o craque agradeceu o carinho e causou grande euforia.

Na chegada do time paulista ao Recife, na sexta, a delegação não passou pelo saguão, frustrando quem tinha ido ao aeroporto recepcionar o craque. Mas neste sábado, Neymar deu autógrafos, tirou foto e levou ao delírio quem estava no local.

Sport e Santos jogam neste sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times estão na zona de rebaixamento e ambos precisam muito da vitória. O jogo terá casa cheia, com todos os ingressos esgotados.