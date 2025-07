Beto Lago: Com a Ilha lotada e provocativa, Sport luta pela primeira vitória na Série A

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

Missão: vencer

Os torcedores do Sport deram o primeiro passo para a tão sonhada vitória: a Ilha do Retiro estará lotada, com todos os ingressos esgotados. Agora, a próxima missão é transformar o estádio em um Caldeirão. Nas últimas partidas, a atmosfera não fez jus ao nosso famoso apoio, e as provocações em direção a Neymar devem voltar a ser a marca registrada da torcida. Neste sábado, o desafio é claro: vencer o Santos e conquistar a primeira vitória no Brasileirão. A exibição do Leão contra o Vitória, quando lutou até o fim pelo empate, reacendeu a esperança no coração da torcida. O retorno de Neymar apenas agrega um tempero especial a esse duelo. Muitos se lembram que, no ano passado, foi contra o Peixe que o Sport garantiu seu acesso à Série A com uma emocionante vitória por 2x1. Recuperar esse espírito de luta é fundamental neste momento e agora, mais do que nunca, é hora de voltar a jogar um futebol de qualidade. Daniel Paulista, ciente da importância desses três pontos, sabe que uma vitória não só irá impulsionar a confiança da equipe, mas reconectar a torcida com o time. Apesar dos desfalques, o Santos vem com a determinação de conquistar pontos. Hoje, a missão é clara: vencer o Peixe. Com a garra em campo e com o grito vindo das arquibancadas.

A SAF mais próxima

A presença do ex-presidente do Atlético/MG, Alexandre Kalil, no Arruda, traz boas novas. A SAF no Santa Cruz parece estar mais próxima de se concretizar. Embora Kalil, pré-candidato ao governo de Minas Gerais, não possa atuar como consultor da Cobra Coral Participações, sua experiência no futebol pode ser crucial para o sucesso do projeto.

Mudanças necessárias

O técnico Marcelo Cabo precisa promover alterações no Santa Cruz, começando pelo gol. Felipe Alves, que não tem correspondido, deveria dar lugar ao garoto Rokenedy. E a inclusão de Ariel no ataque envia uma mensagem a Thiago Galhardo: é hora de jogar mais futebol. Que a Arena de Pernambuco receba um grande público neste domingo.

Favoritismo em Campinas?

O Náutico venceu o líder Caxias. O Guarani perdeu para o Anápolis, que está no Z4. Então, o Timbu tem obrigação de vencer lá no Brinco de Ouro? Tem, sim, um certo favoritismo, ainda mais pelo crescimento e motivação que o time de Hélio dos Anjos ganhou nas últimas partidas. Uma vitória coloca o Alvirrubro mais próximo da classificação para a próxima fase.

Os duelos da Fênix e da Patativa

Depois de vencer o Brusque, fora de casa, o Retrô tem que seguir neste embalo contra o Ypiranga, sábado, na Arena, pela Série C. Para sair do Z4 de vez e, quem sabe, retomar a esperança em uma classificação. Já na Série D, o Central não quer largar a liderança do grupo. Jogo duro contra o Ferroviário, que luta por G4. Ainda assim, confio na força da Patativa.