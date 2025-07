Torcida do Sport prepara provocações para Neymar no duelo contra o Santos

Os torcedores preparam máscaras da atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador, e cartazes com alusão à Bola de Ouro

Torcida do Sport promete provocações para Neymar (Reprodução / Redes Sociais)

O confronto entre Sport e Santos neste sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro, promete envolver questões para além das quatro linhas. A torcida rubro-negra está preparando provocações para o camisa 10 do Santos, Neymar.

Os torcedores estão confeccionando máscaras da atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do astro do Peixe. A ação visa tirar o foco no jogo de Neymar e promover um clima mais hostil para o duelo em território rubro-negro.

Além da provocação referente à vida pessoal do jogador, também haverá provocações sobre a Bola de Ouro, título de melhor jogador do mundo e que nunca foi conquistado por Neymar. Os cartazes preparados pelos torcedores leoninos constam a frase “Neymar nunca terá” e uma imagem do troféu da Bola de Ouro.

Duelo em campo

Sport e Santos se enfrentam em duelo direto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe santista é o 17º colocado na tabela, com 14 pontos conquistados. O Leão da Ilha segue afundando na lanterna da competição e soma apenas quatro pontos na elite nacional de 2025.