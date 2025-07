Sport x Santos: onde assistir, horário e escalações pela 17ª rodada da Série A

Partida entre Leão e Peixe acontece neste sábado (26), na Ilha do Retiro

Rafael Vieira/DP Foto e Raul Baretta/Santos FC (Sport e Santos se enfrentam pela 17ª rodada da Série A)

O duelo entre Sport e Santos promete fortes emoções, reunindo duas equipes que precisam vencer a qualquer custo pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida entre o Leão e o Peixe, duas equipes que ocupam o Z-4, está marcada para este sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro.

Todos os ingressos foram esgotados de forma antecipada pela torcida rubro-negra, que ganhou uma dose de confiança após o empate heroico diante do Vitória na última rodada, conquistado no último lance da partida.

Além do peso da tabela, o confronto deste sábado também marca o retorno de Neymar à Ilha do Retiro após 16 anos. O camisa 10 fará seu terceiro jogo contra o Sport na carreira e busca ajudar o Santos a sair da incômoda zona de rebaixamento do Brasileirão.

SPORT

O Sport voltou a pontuar após quase dois meses, mas ainda busca reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Já são 17 partidas sem triunfos e, ocupando a lanterna da Série A, o risco de rebaixamento para a Segunda Divisão segue alto. A oportunidade de reação pode surgir neste sábado, diante do Santos, que oscila no Campeonato Brasileiro.

O retrospecto recente entre as equipes traz boas lembranças para os rubro-negros. No último encontro, válido pela rodada final da Série B de 2024, o Sport venceu o Santos por 2 a 1 e sacramentou o retorno à elite do futebol nacional.

Para o confronto deste fim de semana, o técnico Daniel Paulista tem desfalques importantes. O lateral-direito Hereda, com lesão no púbis, e o meia Sérgio Oliveira, com lesão no tornozelo, seguem fora. Já o lateral-esquerdo Kevyson, emprestado pelo próprio Santos, não poderá atuar por questões contratuais.

Em contrapartida, o goleiro Gabriel Vasconcelos retorna à lista de relacionados e deve reassumir a titularidade na meta rubro-negra. Na rodada passada, ele não pôde enfrentar o Vitória por estar emprestado pelo clube baiano. Outra novidade é o volante Pablo, recuperado de uma lesão na panturrilha direita, que voltou a treinar e pode aparecer no banco de reservas.

"Estamos jogando bem, crescendo como equipe e sendo cada vez mais competitivos. O mais importante é que o grupo acredita e, enquanto houver essa crença, vamos brigar até o fim", disse o técnico Daniel Paulista.

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????! ??‍???? A Ilha do Retiro vai ferver para mais um jogo do Leão. Amanhã tem Sport! #IlhaLotada



Ainda há ingressos para proprietários de cadeiras e camarotes e torcida visitante: https://t.co/rdOHqbOx1U. pic.twitter.com/clOPkbKzPE — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 25, 2025

SANTOS

O Santos voltou à zona de rebaixamento da Série A e amarga a 17ª colocação, com 14 pontos conquistados. Na rodada passada, foi derrotado em casa pelo Internacional, resultado que acendeu o alerta na torcida santista. A meta do Peixe é aproveitar o delicado momento do Sport na temporada e voltar a pontuar para sair da temida zona da degola.

Para o confronto no Recife, o técnico Cleber Xavier terá três desfalques confirmados. O zagueiro Gil está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Willian Arão apresentou um edema muscular na panturrilha direita. Já o atacante Guilherme, ex-Sport, foi vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão corto-contusa no tornozelo direito.

Em contrapartida, o atacante Gustavo Caballero, novo reforço da equipe, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do treinador para a partida.

A principal esperança ofensiva segue sendo Neymar. O camisa 10 mantém o retrospecto de nunca ter perdido para o Sport, mas ainda busca seu primeiro gol contra o clube pernambucano. Na Ilha do Retiro, o ambiente promete ser tenso. Com estádio lotado e clima quente nas arquibancadas, a torcida rubro-negra prepara uma recepção provocativa ao craque santista.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel (Caíque França); Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima (Matheusinho); Barletta, Derik Lacerda e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.



SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, João Schmidt (Zé Rafael) e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 18h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

4º Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)