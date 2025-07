Neymar comemora gol inexistente contra o Internacional; confira

Lance ocorreu nos minutos finais da partida, que terminou com a vitória do Colorado por 2 x 1 na Vila Belmiro

Neymar tem contrato com o Santos até o final de 2025 ( Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Neymar quase viveu mais uma noite de herói na Vila Belmiro, nessa quarta-feira (23/7). Nos minutos finais do jogo entre Santos e Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 10 chutou na direção do gol e saiu para comemorar. A bola, no entanto, não passou completamente por cima da linha e por isso não foi foi validado.

O lance ocorreu nos minutos finais da partida, que terminou com vitória do Colorado por 2 x 1. O resultado manteve o Peixe na zona do rebaixamento, em 17º lugar, com 14 pontos. Já o Internacional saltou para a 10ª posição, com 20 pontos conquistados.

Confira o lance:

