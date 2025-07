Poder de reação e entrega no empate contra o Vitória espantam apatia do Sport

Sport e Vitória empataram em 2 a 2, pela 16ª rodada do Brasileirão ( Paulo Paiva/ Sport Recife)

Com dois gols nos acréscimos, Sport e Vitória empataram em 2 a 2, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, na última quarta-feira (23). O Leão da Ilha teve que correr atrás do placar em duas ocasiões durante o jogo, obtendo êxito com dois gols de Romarinho. Após o empate, o técnico Daniel Paulista deu ênfase à importância do ponto conquistado no confronto, principalmente pela maneira que o time se comportou dentro de campo.





Na partida da última quarta-feira (23), o Sport mostrou que não vai desistir diante da péssima situação que enfrenta no campeonato. A equipe comandada por Daniel Paulista se entregou totalmente dentro de campo e foi capaz de buscar o empate em duas ocasiões dentro da partida, uma delas no último lance do jogo. O ponto conquistado traz alívio para os jogadores que enfrentam uma grande pressão na temporada.



Em entrevista coletiva, o técnico Daniel Paulista comentou sobre o empate contra o time baiano. Afirmando que foi muito importante para o mental do time, diante da situação de extrema pressão que o time vem sofrendo, devido a péssima campanha que vem desempenhando.



“Imagina se tivéssemos saído daqui com o 2 a 1, com aquele gol no último lance, como nosso psicológico estaria?. Claro que teríamos que nos reerguer, porque existe muito campeonato pela frente, muita coisa para acontecer, mas claro que isso seria um dificultador a mais. O empate da maneira que foi, da maneira que a equipe tem sido aguerrida e competitiva dentro dos jogos, ela continua nos dando esperança de dias melhores”, disse Daniel Paulista

O Sport voltou a pontuar no Brasileirão depois de quase dois meses. O último ponto havia sido no empate com o Internacional, na 10ª rodada, jogando na Ilha do Retiro. Mesmo assim, o Leão da Ilha segue na lanterna do Brasileirão, agora com quatro pontos.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no próximo sábado (26), onde enfrenta o Santos de Neymar, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente o lanterna da competição e o primeiro time da zona de rebaixamento.