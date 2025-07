Grupo de oposição lança site e cobra mais transparência da gestão de Yuri Romão no Sport

Matheus Souto Maior e Ricardo Sá Leitão, idealizadores do movimento (Divulgação)

O movimento de oposição à gestão atual do Sport, Leões Pela Mudança, iniciativa formada por sócios e torcedores do clube, lançou um site: www.leoespelamudanca.com. A plataforma nasce como um canal aberto de diálogo, articulação e mobilização diante do cenário vivenciado pelo Sport.

A página disponibiliza um abaixo-assinado online com o objetivo de pressionar por maior transparência, responsabilidade administrativa e escuta efetiva por parte da atual gestão do presidente Yuri Romão. A iniciativa também contará com a publicação de artigos, análises e conteúdos opinativos que tratam do clube nos campos administrativo, financeiro e esportivo.

“O Sport vive um dos momentos mais difíceis de sua história. Mais do que paixão, é hora de profissionalismo. Precisamos unir forças em torno de uma mudança profunda e verdadeira, conduzida com competência, responsabilidade e respeito pela grandeza do clube. O site é um passo essencial nessa construção coletiva, pautada por quem ama o Sport e entende que só com gestão séria podemos retomar o caminho das vitórias”, afirma Matheus Souto Maior, uma das vozes do movimento.

Ricardo Sá Leitão, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, também reforça a importância do novo canal. “Não basta apenas criticar. Estamos oferecendo um espaço de escuta, propostas concretas e articulação real entre sócios que querem um Sport mais moderno, transparente e vencedor. O clube precisa de compromisso com sua história e com seu futuro”, destacou.