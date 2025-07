Jogando em casa, Vitória tem retrospecto favorável contra o Sport

Sport e Vitória se enfrentam às 21h30, desta quarta-feira (23), no Barradão

Renato Kayzer, artilheiro do Vitória na Série A do Brasileiro, com quatro gols (Victor Ferreira/ Vitória)

Se aproximando do confronto entre Sport e Vitória, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. O time baiano vai confiante para a partida, devido ao jogo acontecer no Barradão, onde o Leão da Barra não perde para o rubro-negro pernambucano há oito anos. Além disso, desde 2014, o time baiano não fica sem marcar contra o Sport, jogando como mandante.

Nos últimos oito anos, Sport e Vitória se enfrentaram em 10 ocasiões, onde cinco foram na casa do rubro-negro baiano. Desses cinco jogos, o Vitória venceu em três, empatou em um e perdeu apenas em uma oportunidade. Ao todo foram seis gols marcados, quatro sofridos e três jogos sem sofrer gols.

-Vitória 1 x 0 Sport

-Vitória 1 x 0 Sport

-Vitória 2 x 2 Sport

-Vitória 1 x 0 Sport

-Vitória 1 x 2 Sport

Além disso, desde 2014, o Sport sofreu gols (11) em sete dos oito jogos disputados contra a equipe do Vitória, jogando no Barradão.

Na atual temporada, o time baiano caiu de rendimento jogando como mandante. O Vitória disputou 23 partidas em casa, onde venceu em 10 ocasiões, empatou em oito e perdeu em cinco, somando 50,72% de aproveitamento. Porém, das cinco derrotas no ano todo, quatro delas aconteceram nos últimos 10 jogos.

Nas últimas 10 partidas, o Vitória venceu em apenas três ocasiões, empatou em três e perdeu em quatro, com aproveitamento de 40%. A oscilação no Barradão pode dar ao Sport a oportunidade de ouro de conquistar sua primeira vitória no campeonato.

O Leão da Ilha necessita da vitória para iniciar sua remontada no campeonato e buscar a quase impossível permanência na elite do futebol brasileiro. A situação do Leão da Ilha na Série A parece só piorar, são apenas 3 pontos conquistados em 13 jogos, com apenas cinco gols marcados e 21 sofridos

A bola rola para Sport e Vitória nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão.