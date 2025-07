Ataque ineficiente faz Sport ter problemas na temporada

Sport tem o pior ataque do Brasileirão após 15 rodadas (Rafael Vieira/DP Foto)

Em meio à pior campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro, o Sport vive um problema que tem sido determinante para a crise técnica e emocional que tomou conta da Ilha do Retiro: a dificuldade de balançar as redes.

Com apenas cinco gols marcados em 13 rodadas disputadas na Série A, sendo um deles com o adversário marcando contra, o time rubro-negro amarga o pior ataque da competição, um reflexo de um setor ofensivo que ainda não se encontrou, apesar de mudanças constantes e investimento pesado.

Foram 11 jogadores utilizados no ataque ao longo de 2025, em um rodízio que envolveu contratações caras, apostas frustradas e falta de entrosamento. No último domingo (20), o técnico Daniel Paulista lançou duas estreias no setor ofensivo para enfrentar o Botafogo: Derik Lacerda e Colo Ramírez começaram como titulares, com a missão de quebrar o jejum de vitórias e colocar gás no setor. No entanto, a dupla, ainda em processo de adaptação, não conseguiu mudar o cenário. O Sport voltou a ser derrotado, dessa vez por 1 a 0, e chegou a 16 partidas consecutivas sem vencer na temporada.

Entre lesões, saídas e decepções

A crise ofensiva do Leão vai além da tática, passando também por consequência de um ciclo de instabilidade que envolveu trocas de comando técnico. Antes de Daniel Paulista, Pepa e António Oliveira não deram jeito na linha de frente rubro-negra.

O artilheiro do time no ano é o centroavante Pablo, com sete gols. Entretanto, o camisa 92 ainda não atuou desde a volta do Campeonato Brasileiro, após sofrer uma lesão na panturrilha. Seu último gol foi na 7ª rodada da Série A, contra o Fluminense, em maio. Desde então, ninguém conseguiu ocupar esse papel com a mesma eficácia.

O segundo maior goleador da equipe em 2025 é Lenny Lobato, com seis gols, mas que já deixou o clube há dois meses. Sem contrato renovado, ele saiu. Casos semelhantes de Arthur Sousa, Gustavo Coutinho e Gustavo Maia, esses deixaram o Sport para a sequência da temporada e pouco entraram em campo com o Leão.

Expectativa frustrada com reforços de peso



Nome que virou símbolo do investimento sem retorno é o atacante Carlos Alberto. Segunda contratação mais cara da história do clube, o jogador de 23 anos custou cerca de R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros. Em campo, não rendeu o esperado, foi alvo constante de críticas da torcida e acabou emprestado ao Cuiabá até o fim do ano.

Gonçalo Paciência, com passagem pela seleção de Portugal e com bagagem no futebol europeu, recebeu a camisa 7 com status de titular. Mas as lesões e a falta de sequência acabaram freando seu desempenho. Até aqui, são cinco gols marcados na temporada, número tímido diante da expectativa criada.

Os que ficaram para 2025

Remanescente do elenco que conquistou o acesso em 2024, Romarinho também não correspondeu em 2025. Acionado em 18 partidas, o atacante marcou apenas um gol, e foi diante do Decisão, no Estadual. Perdeu espaço no time e hoje figura entre os reservas.

Talvez o único nome com lampejos de brilho no setor ofensivo seja Chrystian Barletta. Permanecendo no clube para a disputa da Série A, Barletta soma três gols no ano, sendo dois deles no Brasileirão. Foi o atacante que mais vezes entrou em campo na temporada, com 27 jogos disputados, mas ainda carrega números aquém do necessário para liderar um sistema ofensivo.

Confira os números dos atacantes do Sport em 2025:

Pablo: 20 jogos, 7 gols, 1 assistência*

Lenny Lobato: 24 jogos, 6 gols, 3 assistências

Gonçalo Paciência: 19 jogos, 5 gols, 1 assistência*

Chrystian Barletta: 27 jogos, 3 gols, 1 assistência*

Carlos Alberto: 25 jogos, 3 gols e 2 assistências

Romarinho: 18 jogos, 1 gol*

Gustavo Maia: 16 jogos, 1 gol e 2 assistências

Arthur Sousa: 7 jogos

Gustavo Coutinho: 6 jogos, 1 gol

Derik Lacerda: 1 jogo*

Colo Ramírez: 1 jogo*

*ainda atuando pelo Sport na temporada