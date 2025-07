Yuri Romão vive clima insustentável com a torcida do Sport e vira alvo de protestos

Yuri Romão, presidente do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A pressão sobre o presidente do Sport, Yuri Romão, vem atingindo novos patamares. Em meio ao caos que se instalou na temporada do Leão da Ilha, torcedores intensificaram os protestos e passaram a pedir intensamente a renúncia do dirigente, insatisfeitos com a má fase do clube dentro e fora de campo.

Na derrota 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo (20), na Ilha do Retiro, uma nova onda de protestos ocorreu entre os rubro-negros. Com o resultado, o Sport chegou a 16 partidas consecutivas sem vencer, amarga a lanterna da Série A com apenas três pontos somados e possui o pior ataque da competição.

O clube leonino vive o pior início de Campeonato Brasileiro em toda a sua história, e a paciência da torcida vai sumindo. Antes mesmo da bola rolar, faixas em frente ao estádio do Sport com frases como “Renúncia, Yuri” e “Gestão fracassada” foram estendidas.

Durante o jogo, formando a frase "Fora, Yuri", torcedores vestiram camisas brancas nas arquibancadas da Ilha do Retiro. Fora do estádio, carros de som foram utilizados como forma de protesto, algo que já havia ocorrido em dias anteriores e se repetiu na tarde do domingo, reforçando o movimento de pressão popular contra o presidente do Sport.

O clima ficou ainda mais tenso após a divulgação, na noite do domingo, de um abaixo-assinado nas redes sociais cobrando a saída de Yuri Romão da presidência do clube. O documento, que rapidamente se espalhou por parte da torcida, também pede a renúncia de Raphael Campos, atual vice-presidente do Executivo.

???? Atenção, torcedor rubro-negro!



Está no ar o abaixo-assinado pela renúncia de @YuriRomao17.



?? Assine e compartilhe com outros torcedores:

???? https://t.co/ml0CxPCElb



O Sport precisa de mudança. A torcida tem voz.

Vamos juntos!#ForaYuriRomão — Pelo Sport Todos (@PeloSportTodos) July 20, 2025

Yuri Romão ainda não se pronunciou oficialmente sobre os recentes protestos e manifestações exigindo sua saída, mas entre a torcida, a situação é vista como insustentável caso a má fase do Sport persista. O Rubro-Negro possui 92.1% de probabilidade de rebaixamento, segundo dados da UFMG.