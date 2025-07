Daniel Paulista exalta maturidade no Sport contra o Botafogo após invasão ao CT

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A derrota por 1 a 0 para o Botafogo, com gol sofrido nos acréscimos, foi mais um duro resultado para o Sport no Campeonato Brasileiro. Diante de uma das semanas mais tensas vividas pelo clube, marcada pela invasão ao Centro de Treinamento do Leão, o técnico Daniel Paulista destacou o comportamento do grupo dentro de campo neste domingo (20).

Após o jogo, em coletiva na Ilha do Retiro, o treinador rubro-negro elogiou a maturidade da equipe diante do contexto violento, ocorrido na última quarta-feira (16), e que contou com agressão ao atacante Pablo registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais.

"A semana foi muito difícil, não foi fácil, até porque o que aconteceu não podemos achar que é normal. E a gente não pode encarar o futebol como um trabalho diferente dos outros, da imprensa ou de qualquer outra pessoa que trabalhe amanhã a partir das oito horas. No futebol, nós somos profissionais. Cada um, na sua área, é profissional. Isso não pode acontecer mais", desabafou o treinador.

"No nível de jogo, de futebol, do tamanho de um clube como o do Sport e outros clubes do país, nós não temos margem pra isso. A impunidade... Uma conversa, uma cobrança, beleza, porque nós somos cobrados a todo momento. Mas quando passa dessa linha, isso dificulta muito. O grupo teve maturidade de assimilar da melhor forma possível essa situação e continuar focado no trabalho para o jogo de hoje", completou Daniel.

Apesar do revés diante do Botafogo, o treinador acredita que o desempenho dos jogadores foi digno de reconhecimento, principalmente pela entrega emocional e física dentro de campo.

"O resultado talvez não foi o que a equipe produziu, o que trabalhou durante a semana, da dedicação dos atletas mesmo diante desse cenário que não é fácil focar depois do acontecido. Mas eles foram valentes e fizeram uma boa apresentação. Saímos daqui confiantes e esperançosos de que, com essa evolução e com a maneira como jogamos hoje, a vitória vai acontecer", disse.

Análise da partida

Daniel também analisou o jogo em si, apontando a competitividade do Sport e valorizando a atuação diante do atual campeão do Brasileiro e da Libertadores.

Com o resultado, o Leão completou 16 jogos sem vitória na temporada e segue na lanterna da Série A, com apenas três pontos em 15 rodadas. A pressão segue alta, tanto dentro quanto fora de campo, e o próximo desafio do Sport será na quarta-feira (24), contra o Vitória, no Barradão.

"Hoje é uma noite difícil de explicar, pelo contexto que foi o jogo. Acho que enfrentamos uma das melhores equipes do Brasil, que foi bem no Mundial de Clubes recentemente, e o Sport fez um jogo bom contra a equipe do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, onde foi melhor na minha visão. No segundo tempo o Botafogo melhorou, mas mesmo assim foi um jogo muito bem disputado, com alternância e momentos de oportunidade", iniciou o treinador rubro-negro.

"Claro, continuamos pecando, apesar de uma melhora no setor ofensivo na questão de produção e efetividade nas jogadas. Mas precisamos continuar trabalhando. Não foi o suficiente para fazer gol e buscar a vitória, mas houve uma melhora, um processo que estamos vivendo dentro do clube, de uma reformulação", finalizou.