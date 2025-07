Beto Lago: "Preocupação é como ficou o ambiente do Sport para jogo ante Botafogo

Time do Sport (Rafael Vieira)

Termômetro

Mais do que simplesmente encarar o Botafogo/RJ, o que realmente movimenta o domingo é o clima na Ilha do Retiro. Após uma semana agitada, as expectativas para este jogo do Sport cresceram consideravelmente. O Leão precisa urgentemente de uma vitória no Brasileirão, mas o que realmente preocupa é como está o estado emocional dos atletas após a invasão da organizada. Apesar das declarações tranquilizadoras por parte da diretoria e do técnico Daniel Paulista, é inegável que os jogadores foram impactados por tudo o que aconteceu. Aqueles momentos ficarão marcados na memória. Assim que o time entrar em campo para o aquecimento, o verdadeiro termômetro será ouvido nas arquibancadas: aplausos e incentivos podem se transformar rapidamente em vaias, caso o futebol apresentado continue aquém das expectativas. O Sport tem pela frente um adversário complicado, que vem de uma participação na Copa do Mundo de Clubes e possui jogadores de destaque, mas é seu entrosamento que realmente se destaca. Enfrentar a equipe do técnico Davide Ancelotti (filho do nosso técnico da Seleção Brasileira) será um grande desafio. Com algumas contratações já regularizadas, Daniel Paulista tem a oportunidade de reconfigurar um ataque que só marcou cinco gols em 12 jogos. É um duelo difícil, mas a vitória não seria apenas um resultado: seria um passo crucial para a tão esperada virada de chave na trajetória do time rubro-negro.

De olho nas primeiras posições

Com duas rodadas para o fim da primeira fase da Série D, Santa Cruz e Central devem lutar pela ponta do grupo. O América/RN também está nesta briga, mas encara um Treze, em Campina Grande, que ainda sonha com o G4. O time potiguar não pode se dar ao luxo de tropeçar, já que três pontos o separa dos clubes pernambucanos. Na capital cearense, o Tricolor pega um Horizonte que também sonha em “mata-mata”. Hora do time de Marcelo Cabo voltar a jogar um bom futebol. Em Caruaru, o Central, que joga contra o Sousa (ainda na luta), entra como favorito e quer, a todo custo, a liderança do grupo.

???? Trabalho firme no Arruda!



Na tarde desta quinta, o elenco coral seguiu a preparação para o duelo de domingo contra o Horizonte.



????: @fotografaevelyn pic.twitter.com/xJPvXd5ji8 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 17, 2025

Fênix tem o maior desafio

Entre os pernambucanos, o Retrô enfrenta o maior desafio. Na lanterna da Série C, o time pega o Brusque, que figura no G8 e vem de uma derrota em casa, além de uma vitória fora. O Brusque briga intensamente por uma vaga na próxima fase. Esta partida é uma chance crucial para que a Fênix recupere a confiança perdida. Porém, um novo tropeço pode deixar o rebaixamento à espreita. O Náutico joga apenas na segunda, contra o Caxias, nos Aflitos.

Um novo começo

Mais do que vitórias em campo, os dirigentes dos nossos clubes precisam resgatar a dignidade e a segurança que o futebol deve privilegiar. Nos últimos dias, acompanhamos estarrecidos as ameaças e cenas de violências no Santa Cruz e no Sport. A luta contra a violência deve ser a prioridade, mas, sem dúvida, também cabe a nós, amantes do esporte, apoiar a construção de um cenário mais saudável para o futebol. É hora de um novo começo, dentro e fora dos gramados, onde o respeito e a integridade prevaleçam nas arquibancadas e dentro de campo.