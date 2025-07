Sport contrata zagueiro Ramon Menezes, ex-Ceará, por R$ 1 milhão

Ramon, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport anunciou a chegada do zagueiro Ramon, de 30 anos, para a sequência da Série A. O atleta estava no Ceará e rescindiu contrato em comum acordo para assinar em definitivo com o Leão, com vínculo válido até dezembro de 2026. Ele chega como o sétimo reforço rubro-negro na atual janela de transferências.

Ramon, inclusive, já trabalhou com Daniel Paulista durante passagem pelo CRB, em 2023. Além do clube alagoano, o defensor acumula passagens por Atlético-GO, Cruzeiro, Vitória e Bahia de Feira. Fora do Brasil, atuou no Maccabi Tel-Aviv, de Israel. Em 2025, disputou 10 partidas pelo Ceará e marcou um gol.

Na negociação, o Sport desembolsou R$ 1 milhão ao Alvinegro pela liberação do atleta. O Leão adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% permanecem com o Atlético-GO. Ramon se apresentou nesta quinta-feira (17) no centro de treinamento do clube rubro-negro e realizou exames médicos e avaliações físicas junto ao departamento médico do Sport.

Com nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), Ramon pode pintar entre os relacionados da equipe leonina para encarar o Botafogo, em confronto que acontece no domingo (20), na Ilha do Retiro.