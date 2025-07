Sport x Botafogo: onde assistir, horário e escalações dos times

Sport e Botafogo se enfrentam pela 15ª rodada da Série A (Rafael Vieira/DP Foto e Vitor Silva/Botafogo)

Neste domingo (20), às 17h30, o Sport terá uma nova oportunidade de tentar virar a chave em meio à péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, em um "jogo de alto risco", o Leão recebe o Botafogo pela 15ª rodada da Série A.

Prestes a completar quatro meses sem vencer uma partida, o Sport encara a difícil missão de encerrar uma amarga sequência de 15 jogos sem vitórias, a maior da história leonina. Isso diante de uma das equipes mais sólidas da competição. Tarefa difícil para o lanterna, com apenas três pontos conquistados.

Mas o jogo não chama a atenção apenas pela dura missão dos leoninos. O clima segue pesado no ambiente rubro-negro. O estádio, que volta a receber uma partida do Brasileirão após a paralisação em razão do Mundial de Clubes, será palco de um confronto cercado por tensão e protestos da torcida.

É grande a expectativa para saber a reação dos jogadores, no primeiro jogo após a invasão de membros da Torcida Organizada ao Centro de Treinamento do clube na última quarta-feira (16). No tumulto, o atacante Pablo acabou agredido e todo o elenco passou por um grande constrangimento. Também existe a preocupação com novos atos de violência durante a partida.



O Sport tem um novo camisa 9! ???????? Ignacio “Colo” Ramírez chegou ao Clube e já está integrado ao elenco rubro-negro. Conversamos com o uruguaio sobre seus primeiros dias no Clube. Assista: https://t.co/Y3k44pvYMK pic.twitter.com/CStmQsLeIl — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 20, 2025

SPORT

Dentro de campo, depois da derrota para o Juventude no retorno ao Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Daniel Paulista teve uma semana de preparação visando o confronto contra uma das equipes mais fortes da competição.

O técnico leonino terá quatro novidades no elenco para a partida diante do Botafogo. O zagueiro Ramon Menezes, o meia-atacante Matheusinho e os atacantes Derik Lacerda e Ignacio Ramírez, reforços que chegaram na última semana, estão regularizados e à disposição.

Com novas opões e precisando de uma mudança urgente, o Rubro-Negro pode sofrer alterações na escalação para o terceiro jogo de Daniel Paulista no comando. Para o duelo contra a equipe carioca, o Leão seguirá com as ausências do atacante Pablo e do lateral-direito Hereda, ambos entregues ao departamento médico.

"Por mais que estejamos em uma situação muito difícil, isso não resume o que é o Sport. Sabemos do que o clube é capaz. Não é impossível de se reverter. Venho focado em tirar o Sport dessa situação", afirmou o lateral-esquerdo Kévyson.

BOTAFOGO

O Botafogo vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Embalado por uma sequência de seis jogos de invencibilidade, o Glorioso não sabe o que é perder desde a 7ª rodada, quando foi superado pelo Bahia. Desde então, o time engrenou na competição e começa a se firmar na parte de cima da tabela.

Atual campeão brasileiro, o Alvinegro soma 22 pontos e aparece na 6ª colocação, muito próximo do G-4. Agora comandado por Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, o Botafogo passa por ajustes em uma escalação que deve ganhar a cara do novo treinador.

Na rodada passada, o Fogão ficou no empate por 0 a 0 com o Vitória, no Estádio Nilton Santos. Apesar do placar zerado, a equipe carioca teve amplo domínio das ações e criou as melhores oportunidades. O desafio é calibrar a pontaria para seguir firme na briga pelas primeiras posições e continuar sonhando com o bicampeonato.

"A ideia é chegar à área sempre. Para ter oportunidade de marcar gols tem que ter jogadores na área e recuperar a bola alto e rápido. A identidade do clube é um futebol com coragem. Tento fazer isso. Os jogadores são receptivos e podemos fazer esse tipo de trabalho", afirmou Davide Ancelotti.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Kévyson); Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência (Ignacio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Montoro; Artur, Savarino e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 17h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

4º Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)