Em apresentação, Derik comenta momento de pressão no Sport e vaga no ataque

Derik Lacerda, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Reforço recém-chegado ao Sport, o atacante Derik Lacerda, de 25 anos, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (18), no CT José de Andrade Médicis. O jogador, que chega por empréstimo do Cuiabá, assume a missão de fortalecer o setor ofensivo do Leão da Ilha, atualmente dono do pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco gols.

A chegada de Derik por empréstimo envolveu uma troca direta entre os clubes. O atacante Carlos Alberto, que não fazia mais parte dos planos do Sport para a sequência da temporada, foi emprestado ao Cuiabá, enquanto o novo reforço rubro-negro desembarcou no Recife com a expectativa de contribuir com gols em um momento ruim do Leão, que ocupa a lanterna da competição.

Com passagens por Resende (RJ), Académica OAF e Moreirense (Portugal), além do Ponferradina, da Espanha, Derik chega ao Sport expressando motivação e responsabilidade no setor ofensivo da nova equipe.

"Encaro como um novo desafio na minha vida. Sabemos que o Sport está em uma situação difícil, e venho aqui para ajudar o clube e darmos a volta por cima neste momento complicado. Vamos trabalhar forte por melhores resultados", afirmou.

Invasão ao CT

Além das expectativas dentro de campo, Derik também foi questionado sobre o episódio de invasão e agressão no CT do Sport, ocorrido na última quarta-feira (16), quando torcedores uniformizados ameaçaram o elenco, e o atacante Pablo chegou a ser agredido fisicamente. O caso ganhou grande repercussão após vídeos circularem nas redes sociais.

"Foi uma situação complicada, difícil, mas é uma torcida apaixonada, que quer ganhar, quer resultados — e sabemos disso. Estamos tentando. Deixamos o que aconteceu para a diretoria. O grupo está focado mesmo em trabalhar", comentou.

Briga por vaga no ataque

Ao comentar sobre a concorrência no setor ofensivo, o novo contratado reconheceu a qualidade do elenco, mas reforçou sua disposição em contribuir da forma que for necessária. Além de Derik, o Sport conta atualmente com Barletta, Gonçalo Paciência, Pablo, Romarinho e Ignacio Ramírez.

"Temos atacantes de muita qualidade, e venho para ajudar e ser mais uma opção para o treinador. Onde ele precisar de mim, estarei à disposição. A gente está aqui para trabalhar, respeitando um ao outro, e estou 100%. Se o treinador precisar de mim, estarei disponível para ajudar o Sport."

Derik Lacerda já está regularizado e pode fazer estreia já no próximo compromisso do Sport no Brasileirão. O Leão volta a campo no próximo domingo (20), às 17h30, na Ilha do Retiro, contra o Botafogo, pela 15ª rodada do campeonato.