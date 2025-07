Kévyson garante entrega na lateral do Sport e promete foco por reação na Série A

Kévyson, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Recém-chegado à Ilha do Retiro, o lateral-esquerdo Kévyson, de 21 anos, foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira (18), em meio ao momento turbulento do Sport na temporada. O defensor fez sua estreia na derrota por 2 a 0 diante do Juventude, na rodada passada da Série A. Ele entrou no segundo tempo do confronto.

Mesmo diante do cenário crítico, com o Rubro-Negro ocupando a lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos somados e ainda sem vencer na competição, Kévyson demonstrou personalidade ao falar sobre a vinda ao Leão. O atleta chega ao Recife por empréstimo do Santos.

"A partir do momento em que você olha para o escudo do Sport, a gente já sabe a grandeza e a diferença que tem com essa oportunidade. Não é sempre assim, e você tem que agarrar da melhor maneira possível. Por mais que estejamos em uma situação muito difícil, isso não resume o que é o Sport. Sabemos do que o clube é capaz. Não é impossível de se reverter. Venho focado em tirar o Sport dessa situação", afirmou.

Recém-chegado ao elenco do Sport, o lateral reforçou o espírito de união do grupo e garantiu que todos estão comprometidos em buscar uma reação urgente na tabela.

"Nenhum jogador gostaria de estar vivendo isso. É momento de se blindar, todos estão por um só propósito. Conversamos e deixamos bem claro que estamos focados. Vamos fazer de tudo o que for possível. O elenco está fechado", completou Kévyson.



Lateral-esquerda do Sport

Ainda em coletiva, Kévyson foi perguntado sobre a concorrência na lateral-esquerda da equipe. Com humildade, ele reconheceu a qualidade de Igor Cariús, titular até aqui, e Rafinha, que vem das categorias de base. O reforço deixou claro que chegou para competir e buscar seu espaço em campo.

"Eu vim com a mentalidade de jogar. Todo mundo sabe da qualidade do Cariús, ele é um bom jogador, mas eu vou tentar deixar isso bem claro nos treinos. A gente também tem o Rafinha, que tem muita qualidade. Só que, querendo ou não, ali dentro de campo é cada um defendendo seu prato de comida. Claro, com toda a humildade possível. Vou respeitar o espaço de cada um e, nos treinos, mostrar minha melhor versão para estar à disposição do Daniel, seja na lateral ou em outra posição, por opção", finalizou.