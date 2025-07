Polícia Militar emite nova nota e contesta Sport sobre invasão ao CT

Invasão no CT do Sport (Reprodução)

Depois das declarações do presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, que questionou o posicionamento da Polícia Militar sobre a invasão ao CT do clube rubro-negro, ocorrida na última quarta (16), a própria PMPE emitiu uma nova nota oficial na noite desta quinta-feira (17).

No texto, a corporação afirma que não houve pedido de intervenção por parte do Leão, além de destacar que a segurança interna do CT é "de responsabilidade exclusiva do clube". Mais cedo, em coletiva de imprensa, Rigueira fez duras críticas à invasão ao centro de treinamento. Membros da principal Torcida Organizada do Sport foram ao Centro de Treinamento, em Paratibe, para cobrar, em tom de ameaça. O caso contou com agressão a jogadores.

A PMPE havia informado que os policiais acompanharam a chegada dos torcedores e o acesso às dependências do CT, sem que fosse registrada qualquer situação que exigisse intervenção. Ainda conforme a Polícia Militar, a entrada ocorreu de maneira pacífica, sem tumulto, e os portões foram abertos normalmente, sem sinais de arrombamento. O presidente do Conselho Deliberativo discordou da alegação de que não houve violência, classificando a postura da corporação como "grave".

Segundo a nota, "a PMPE esteve presente com o objetivo de prevenir e coibir possíveis atos de violência, na área externa do clube." A corporação alega que acompanhou a movimentação, mas que em nenhum momento houve solicitação formal do Sport para uma ação mais efetiva. Em coletiva de imprensa nesta quinta (17), Ademar havia informado um contato prévio do Sport com a polícia para garantir suporte à segurança privada do clube no dia da manifestação.

Outro ponto destacado na nota é a ausência de registro de boletim de ocorrência até o momento, o que, segundo a PMPE, "compromete a apuração adequada de possíveis delitos." A Polícia Militar também lamentou que o Sport tenha permitido a entrada de integrantes das torcidas organizadas nas dependências do Centro de Treinamento.



A PMPE havia informado que os policiais acompanharam a chegada dos torcedores e o acesso às dependências do CT, sem que fosse registrada qualquer situação que exigisse intervenção. Ainda conforme a Polícia Militar, a entrada ocorreu de maneira pacífica, sem tumulto, e os portões foram abertos normalmente, sem sinais de arrombamento.

Confira a nota emitida pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na noite desta quinta (17):

"A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informa que esteve presente com o objetivo de prevenir e coibir possíveis atos de violência, na área externa do clube.

A Corporação destaca que, durante o período em que esteve no local, não houve qualquer solicitação por parte do Sport Club do Recife para atuação ou intervenção policial, sendo a segurança do Centro de Treinamento de responsabilidade exclusiva do clube.

Ressalta-se ainda que, até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência relacionado aos fatos, o que compromete a apuração adequada de possíveis delitos.

Por fim, a PMPE lamenta que o Clube tenha permitido a entrada de integrantes de torcidas organizadas em suas dependências, especialmente num momento em que a instituição mantém diálogo permanente para disciplinar e regulamentar o acesso dessas torcidas aos estádios, visando à segurança de todos os envolvidos no futebol pernambucano."