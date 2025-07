Meia-atacante Matheusinho é anunciado como novo reforço do Sport

Meia-atacante Matheusinho, novo reforço do Sport (Igor Cysneiros/Sport Recife)

O Sport oficializou nesta terça-feira (15) a contratação do meia-atacante Matheusinho, de 27 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, com contrato válido até junho de 2026. O vínculo ainda prevê obrigação de compra ao final do período, caso metas estabelecidas sejam cumpridas.

Matheusinho desembarcou no Recife na última sexta-feira (11) e realizou exames médicos e avaliações físicas no CT José de Andrade Médicis, supervisionadas pela equipe do departamento médico rubro-negro. Antes do meia, os atacantes Derik Lacerda e Juan Ignacio Ramírez já haviam sido anunciados como reforços do Sport para a sequência da Série A.

O novo atleta do Leão já atuou por Beitar Jerusalem e Ashdod, ambos de Israel, além do próprio Santa Clara, de Portugal. Na última temporada europeia, entrou em campo nove vezes pela equipe portuguesa. No futebol brasileiro, Matheusinho soma passagens com a camisa do América-MG, clube que o revelou, e pelo Criciúma. Por lá, disputou 30 partidas, marcou cinco gols e contribuiu com três assistências.