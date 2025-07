Organizada do Sport protesta no Aeroporto do Recife após derrota para o Juventude

Torcedores organizam protesto no Centro de Treinamento do clube para esta quarta-feira (16)

Torcida organizada do Sport em protesto no Aeroporto do Recife (Reprodução/Redes Sociais)

A principal torcida organizada do Sport marcou presença no Aeroporto Internacional do Recife, nesta terça-feira (15), para recepcionar a delegação rubro-negra com cobranças. O protesto aconteceu após mais uma derrota do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro, desta vez para o Juventude, por 2 a 0, em jogo disputado na noite da segunda-feira (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com o revés, o Sport segue na lanterna do Brasileirão com apenas três pontos somados e nenhuma vitória, desempenho que representa a pior campanha da história do clube na era dos pontos corridos. Um jejum que se arrasta desde março.

De acordo com informações divulgadas pelo torcedor e influenciador Edinho do Sport, nas redes sociais, apenas o goleiro Caíque França, o zagueiro e capitão Rafael Thyere e o lateral-esquerdo Igor Cariús deixaram o aeroporto pela porta principal. Os demais atletas teriam optado por utilizar uma saída alternativa.

Protesto no CT do Sport

Na tarde desta terça-feira (15), um novo movimento foi comunicado nas redes sociais, envolvendo torcedores, integrantes de torcidas uniformizadas, influenciadores e perfis dedicados à cobertura do dia a dia do clube. A convocação tem como objetivo reunir rubro-negros no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, o CT do Sport, já na quarta-feira (16).