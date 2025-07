Sport inaugura Arena Kids na Ilha do Retiro

Iniciativa do departamento de marketing busca fortalecer vínculo afetivo com os pequenos torcedores e valorizar a vida social no estádio

Torcida do Sport ( Igor Cysneiros/Sport Club do Recife)

O Sport deu mais um passo na integração entre marketing e futebol com a criação da Sport Arena Kids, novo espaço voltado para eventos e festas infantis dentro da Ilha do Retiro. Localizada na sede social do clube, a estrutura foi idealizada para proporcionar experiências inesquecíveis às famílias rubro-negras, unindo diversão, memória afetiva e paixão pelo clube.

O espaço oferecerá uma programação completa para aniversários e celebrações personalizadas, com atividades como partidas no gramado, brinquedos infláveis, videogames, tour pelo estádio, visita aos vestiários e outras atrações guiadas por monitores especializados.

A Arena Kids faz parte de uma estratégia maior da atual gestão do Sport, que visa revitalizar os espaços sociais do clube e ampliar o relacionamento com os torcedores também fora dos dias de jogo. A proposta é transformar a Ilha do Retiro em um ambiente vivo, onde o vínculo com o clube possa ser cultivado desde a infância — e não apenas nas arquibancadas.

"A chegada da Arena Kids reforça o nosso compromisso em proporcionar experiências marcantes e construir laços com as novas gerações de torcedores. Estamos resgatando o espírito comunitário do clube, fazendo com que a Ilha seja cada vez mais o ponto de encontro da nossa torcida", destaca Henrique Aguiar, diretor de marketing do Sport.

O espaço se soma a outras iniciativas que buscam modernizar a relação entre clube e torcida, levando o marketing para dentro do campo simbólico do futebol: a memória, o afeto e a construção da identidade rubro-negra.

"A casa do Sport agora será também palco de celebrações e momentos que ficam na memória das famílias e das crianças", completa Aguiar.