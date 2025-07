Apresentado pelo Sport, goleiro Gabriel Vasconcelos destaca disputa por titularidade

Gabriel Vasconcelos, novo goleiro do Sport (Tiago Pavão / Sport Recife)

O Sport apresentou oficialmente, na última sexta-feira (11), o goleiro Gabriel Vasconcelos. A nova contratação rubro-negra pertence ao Vitória e chega por empréstimo até o final da temporada no Leão da Ilha. A negociação também envolveu a ida do goleiro Thiago Couto ao clube baiano.



Em sua apresentação, Gabriel falou sobre como foi a chegada ao time rubro-negro e destacou a disputa da titularidade com o titular na função, Caíque França. O arqueiro disse ser natural a competição interna e que todos os atletas buscam o seu espaço dentro do elenco.

“Quando eu tive a conversar com os profissionais que chegaram agora, o nível de profissionalismo e a conversa que eu tive com eles, foi algo que me chamou atenção. E é um perfil que acredito que as coisas devem ser conduzidas. Eu sou mais um que chego para ajudar. Chego para somar, para agregar junto com meus companheiros. Essa é a minha mentalidade, é mais uma peça que chega para se somar com as outras e ajudar esse mecanismo a funcionar”, destacou o goleiro.

“É natural que todo atleta que chega quer buscar o espaço dele, e não é diferente a minha situação. Eu chego para buscar meu espaço sim. São situações que não dependem de mim, a gente tem um treinador que vai fazer as coisas dele e cabe a nós todos se prepararmos dá melhor maneira. Todos nós jogadores aqui dentro temos que buscar o nosso espaço. Isso gera uma competição interna que eleva o nível dos treinamentos e automaticamente dos jogos”, completou.