Mais um: fora dos planos, Carlos Alberto será emprestado pelo Sport

Carlos Alberto, atacante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O atacante Carlos Alberto não faz mais parte do elenco do Sport para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A saída do atleta de 23 anos foi decidida pela comissão técnica, liderada por Daniel Paulista, e a nova gestão de futebol rubro-negra. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Contratado no início do ano como uma das principais apostas do clube, Carlos Alberto chegou ao Leão com grandes expectativas e vínculo até 2028. O Sport investiu alto em sua chegada: foram 2,5 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões, pagos ao Botafogo por 60% dos direitos econômicos do jogador. O valor fez do camisa 17 a segunda contratação mais cara da história do clube, atrás apenas do colombiano Christian Rivera, que custou 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 17 milhões).

Dentro de campo, Carlos Alberto não conseguiu se firmar. Em 25 jogos na temporada leonina, marcou apenas três gols e deu duas assistências. Na Série A, onde o Sport vive momento delicado na última posição, ele participou de nove partidas sem balançar as redes.

A falta de protagonismo e as atuações apagadas geraram crescente insatisfação da torcida, que passou a criticar o jogador nas arquibancadas e nas redes sociais. Com a reformulação em curso no elenco rubro-negro, Carlos Alberto está se juntando a uma lista de atletas descartados pelo clube para a sequência da temporada.

Agora, Carlos Alberto busca um novo time. Seu futuro deve ser definido nos próximos dias, enquanto o Sport tenta reavaliar o planejamento de médio e longo prazo em meio a uma das maiores crises esportivas. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Sport encaminha uma troca com o Cuiabá envolvendo Carlos Alberto. O camisa 17 estaria a caminho da equipe mato-grossense, enquanto o Leão receberia o atacante Derik Lacerda, de 25 anos. O negócio não envolveria custos para nenhum dos clubes.

Mais uma do mercado da bola: Sport e Cuiabá estão fechando uma troca de empréstimo até dezembro com Carlos Alberto e Derik:



Carlos Alberto, hoje do Sport, vai para o Cuiabá por empréstimo até dezembro



Derik, do Cuiabá, vai para o Sport por empréstimo até dezembro



A operação… pic.twitter.com/ATBYx8kkEQ — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 11, 2025

MAIS SAÍDAS

Na semana passada, o Sport já tinha afastado mais cinco jogadores: o meia Titi Ortíz, os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos, o lateral-esquerdo Dalbert e o volante Du Queiroz. Antes da chegada do técnico Daniel Paulista, já tinham saído o lateral-direito Di Plácido e os atacantes Gustavo Maia e Lenny Lobato. O goleiro Thiago Couto foi trocado por Gabriel Vasconcelos, do Vitória. Já o lateral-direito Matheus Alexandre foi reintegrado.