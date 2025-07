Sport anuncia a contratação do lateral Kévyson, emprestado pelo Santos

Kévyson, novo lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport oficializou nesta sexta-feira (11) a chegada do lateral-esquerdo Kévyson, de 21 anos, que pertence ao Santos e chega ao Leão por empréstimo até dezembro de 2025. Cria da Vila, o defensor se apresentou no CT José de Andrade Médicis na última sexta (4), onde realizou exames médicos antes de ser integrado ao elenco rubro-negro.

O jogador é o terceiro reforço confirmado pelo Sport nesta janela de transferências, que já havia anunciado o goleiro Gabriel Vasconcelos e o volante Pedro Augusto. O Rubro-Negro ainda falta oficializar o atacante Juan Ignacio Ramírez e o meia-atacante Matheusinho.

O lateral-esquerdo chega com pouca minutagem em 2025. Pelo Santos, atuou em apenas três partidas na temporada, todas saindo do banco de reservas. Foram dois jogos no Campeonato Paulista, contra São Paulo e Noroeste, e uma pela Série A, diante do Grêmio, pela 7ª rodada. Ao todo, somou 48 minutos em campo no ano.

Kévyson chega ao Sport em meio ao processo de reformulação do elenco, que busca novas peças para reagir na tabela. Com o clube afundado na lanterna da zona de rebaixamento, a diretoria rubro-negra aposta em nomes que possam dar resposta rápida ao time comandado por Daniel Paulista.