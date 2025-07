Beto Lago: 'Qual a confiança que passa o Sport do técnico Daniel Paulista?'

Daniel Paulista retornou ao Sport após cinco anos (Paulo Paiva / Sport )

Para refletir

A partida do Sport trouxe à tona a repetição de erros que já se tornaram uma constante e preocupante marca da equipe. A eliminação na Copa do Nordeste, em mais uma derrota nos pênaltis para o Ceará, agravou a insatisfação dos torcedores. Apesar das mudanças promovidas - a chegada do técnico Daniel Paulista e a dispensa de alguns jogadores -, ainda se observa uma falta de qualidade técnica que compromete o futuro da equipe na Série A. As expectativas em relação às modificações foram altas. Esperava-se mais, até por ter sido quase quatro semanas de treinos, incluindo jogos-treinos. A expectativa era por uma evolução significativa. O Leão segue cometendo erros cruciais, como a excessiva troca de passes errados e a tendência de "rifar" a bola quando pressionado. Esses problemas se acentuam quando se considera que o time não conseguiu se adaptar taticamente. A velocidade tem sido um fator determinante, e a equipe frequentemente fica em desvantagem em confrontos diretos. Um dos pontos mais críticos é a utilização de Lucas Lima como jogador de lado. O atleta tem dificuldade de se conectar com os companheiros, comprometendo a criação de jogadas no meio. A ausência de um parceiro para tabelar e a falta de criatividade tornam as transições ofensivas ineficazes. A presença de Sérgio Oliveira no meio gera dúvidas e Atêncio seguir no banco trazem mais reflexões sobre o que esperar do futuro do Sport nesta temporada.

Porém, há espaço para destacar algumas melhoras individuais. A performance de Rivera, mesmo com o revés nas penalidades, e de Chico, que se destacou ao lado do capitão Rafael Thyere, foi uma luz em meio à escuridão. Thyere se mostrou seguro e liderou a defesa com maestria, enquanto falar do bom futebol de Zé Lucas é “chover no molhado”. O garoto tem uma enorme personalidade, parecendo um veterano em campo.

Propositivo ou reativo?

Conseguirá Daniel Paulista promover uma transformação no desempenho do time? A resposta depende, em grande parte, da chegada de novos reforços. Evidente que o Sport, jogando de forma propositiva, enfrenta desafios imensos, especialmente nas laterais e no setor de criação. Uma proposta mais reativa pode ser a solução viável, mas isso exige jogadores velozes e de qualidade, capazes de fazer a diferença. Depender das atuações de Paciência e Carlos Alberto parece um risco elevado para um torcedor rubro-negro ansioso por resultados consistentes.



Público zero

A proposta de um “público zero”, promovida por uma organizada do Santa Cruz em protesto no domingo, merece uma reflexão. Enquanto a insatisfação sobre a demora da implantação da SAF é compreensível, prejudicar a arrecadação e a moral da equipe no estádio pode ter efeitos adversos no longo prazo. O time necessita do apoio incondicional da torcida para enfrentar a batalha do Brasileiro. Este tipo de protesto tende a ser mais prejudicial do que benéfico.