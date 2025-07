Janela de transferências está aberta para o Sport; veja quem o Leão ainda precisa regularizar

Pedro Augusto, volante recém-contratado pelo Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após pausa para o Mundial de Clubes e a eliminação na Copa do Nordeste, o Sport volta a campo no Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira (14), às 20h, o Leão encara o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, e já conta com dois reforços regularizados e aptos para estrear com a camisa rubro-negra.

Os primeiros nomes confirmados são o goleiro Gabriel Vasconcelos, emprestado pelo Vitória, e o volante Pedro Augusto, que chega em definitivo após passagem pelo Fortaleza. Ambos tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (10) e estão oficialmente à disposição do técnico Daniel Paulista. Os dois já estão treinando com o elenco leonino no CT José de Andrade Médicis e podem pintar entre os relacionados para enfrentar o Juventude.

A dupla faz parte das contratações do Sport durante a paralisação do Brasileirão. O clube busca reforçar o elenco para o segundo semestre da temporada e ainda aguarda a oficialização de outros nomes que estão por vir.

Reforços a serem anunciados

Entre eles está o lateral-esquerdo Kevyson, de 21 anos, que vem por empréstimo do Santos, e o atacante uruguaio Juan Ignacio Ramírez, de 28 anos, com direitos ligados ao Newell’s Old Boys, da Argentina. Ambos já acertaram com o Leão e aguardam apenas os trâmites finais para serem registrados e anunciados.

Outro que está na mira e com negociação encaminhada é o meia-atacante Matheusinho, de 27 anos. Revelado pelo América-MG e com passagens por clubes como o Criciúma, o jogador estava defendendo o Santa Clara, de Portugal, e deve reforçar o setor ofensivo do time pernambucano.

Em busca de novas peças

O Sport segue no mercado e ainda deve fechar pelo menos mais duas contratações para compor o elenco do técnico Daniel Paulista. Precisando reagir urgentemente na briga contra o rebaixamento, o Leão da Ilha soma apenas três pontos e ocupa a lanterna da Série A. O período para os clubes contratarem retornou nesta quinta (10) e se encerra no dia 2 de setembro.