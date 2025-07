Diego Souza retorna à Ilha do Retiro para assistir Sport x Ceará pela Copa do Nordeste

Yuri Romão e Diego Souza antes da partida entre Sport x Ceará (Divulgação/Sport Recife)

Ídolo rubro-negro, Diego Souza está presente na Ilha do Retiro nesta quarta-feira (9), para acompanhar de perto o confronto decisivo entre Sport e Ceará, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O "Embaixador" recebeu uma camisa do clube das mãos do presidente leonino, Yuri Romão. Ele também encontrou Neto Baiano, ex-atacante do clube pernambucano, outro que marcou história com as cores rubro-negras.

A partida vale vaga na semifinal do torneio regional. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Bahia e Fortaleza, e ainda garante uma cota de premiação no valor de R$ 770 mil.

Diego Souza pendurou oficialmente as chuteiras em 2024, um ano após sua última passagem pelo Leão da Ilha, durante a campanha da Série B de 2023. Na temporada de despedida, chegou a marcar um gol, encerrando a carreira no clube com o qual criou uma forte relação ao longo dos anos. Ao todo, o ex-meia e atacante vestiu a camisa do Sport por cinco temporadas, acumulando 184 partidas, 58 gols e dois títulos conquistados.